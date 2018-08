120.000 giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo đề xuất chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Trước năm 1995, do hoàn cảnh lịch sử, giáo viên mầm non gặp nhiều khó khăn về đào tạo và chế độ chính sách. Theo thống kê ban đầu, hiện có hơn 122.000 giáo viên mầm non ở 31 tỉnh, thành phố nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc.

Trong đó, số giáo viên mầm non không được hưởng chế độ do không được chuyển tiếp dạy tiểu học là khoảng 47.000 người; số giáo viên không được hưởng chế độ do hoàn cảnh gia đình mà nghỉ việc là khoảng 72.000 người.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ đều có quá trình công tác, làm việc tương đối lâu dài trong những năm gian khó của đất nước. Nhiều giáo viên vào ngành những năm 1970, sau 20-30 năm công tác không được hưởng bất cứ chế độ, chính sách nào.

Đa số giáo viên mầm non thời kỳ này, do yêu cầu cấp thiết của nhân dân, được dân tiến cử làm giáo viên mầm non, không được đào tạo bài bản, không được biên chế, dạy ở các nhà kho hoặc nhờ nhà dân, được trả công bằng thóc hoặc thù lao do cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp. Các giáo viên này đều tâm huyết với nghề, chịu đựng khó khăn, vất vả để thực hiện nhiệm vụ.

Những năm 2000, khi nhà nước ban hành chính sách biên chế cho Hiệu trưởng trường mầm non, do yêu cầu chuyển từ trông trẻ sang chăm sóc, giáo dục trẻ cần có sự đào tạo bài bản nên một số giáo viên không đáp ứng được, phải nghỉ công tác.

Hiện nay, đời sống của hầu hết giáo viên mầm non này gặp nhiều khó khăn, không có lương hưu, không có chế độ bảo hiểm xã hội. Nhiều giáo viên không lập gia đình hoặc gia đình ly tán, nhiều giáo viên mầm non đã tuổi cao sức yếu, không có chế độ, không có chỗ dựa trong cuộc sống.

Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ. Bộ đã nghiên cứu, tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phương nhằm đề xuất chế độ, chính sách hợp lý, ghi nhận những đóng góp của giáo viên mầm non trong một giai đoạn khó khăn của lịch sử - góp phần đặt nền móng xây dựng và phát triển giáo dục mầm non.

Theo kết quả khảo sát của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, do cơ chế quản lí trong giai đoạn khó khăn của đất nước nên hầu hết giáo viên mầm non khi vào dạy học, nghỉ việc được UBND xã thông báo bằng miệng, không có văn bản giấy tờ. Do vậy, hầu hết giáo viên mầm non khi nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ không lưu giữ được các giấy tờ cần thiết.

Tại hội thảo, đại diện Hội Cựu giáo chức Việt Nam cho biết: Một số giáo viên mầm non giai đoạn 1975-2000, đại diện UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo một số địa phương đã thảo luận, đề xuất chế độ, chính sách cho nhóm giáo viên mầm non này.

Theo đó, về nguyên tắc, chỉ giải quyết chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non nghỉ công tác mà chưa được hưởng bất kì chế độ, chính sách nào của Nhà nước. Đối tượng đề nghị hưởng chế độ, chính sách phải bảo đảm có hồ sơ giấy tờ chứng minh thời gian công tác như lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên; Quyết định, công văn cho nghỉ việc; giấy khen trong thời gian dạy học; giấy chứng nhận tham gia dạy học...

Trường hợp, giáo viên mầm non không còn các giấy tờ này thì phải nộp bản khai có chứng thực của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đã tham gia dạy học. Việc xác nhận, xét duyệt giáo viên mầm non được hưởng chế độ phải đảm bảo công khai, chặt chẽ, chính xác, tránh bỏ sót nhưng cũng phải tránh việc làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ.

Các đại biểu cũng đề xuất chế độ, chính sách giáo viên mầm non được hưởng theo hướng trợ cấp một lần như chế độ, chính sách của các đối tượng cùng thời kì (cán bộ xã thời kì bao cấp, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến...).