18 thí sinh ở Lai Châu, Hà Giang lỡ thi vì mưa lũ

Chiều tối qua, 25/6, báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT cho thấy trong ngày thi đầu tiên, còn một số thí sinh không đến được Điểm thi để dự thi, cụ thể như sau: Đối với môn thi Ngữ văn: tỉnh Lai Châu có 09 thí sinh; tỉnh Hà Giang có 04 thí sinh; Đối với môn thi Toán: tỉnh Lai Châu: có 03 thí sinh; tỉnh Hà Giang: có 02 thí sinh.

Tối qua, trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Văn Sử, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang khẳng định tuy buổi sáng có 4 thí sinh không đến dự thi môn Ngữ Văn vì mưa lũ nhưng buổi chiều đã có 2 trong số 4 thí sinh này đến dự thi được môn Toán.

Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT chiều qua cũng cho thấy số thí sinh đến dự thi môn Ngữ Văn: 901.327, đạt tỷ lệ 99,55%; Môn Toán: 916.789, đạt tỷ lệ 99,52%. Kết thúc ngày thi đầu tiên có 45 vi phạm quy chế trên cả nước, trong đó có 1 khiển trách và 44 đình chỉ. Không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Còn theo báo cáo của một số Sở GD&ĐT, thí sinh bị đình chỉ chủ yếu lỗi do mang điện thoại vào phòng thi. Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội môn Toán có 8 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu hoặc điện thoại vào phòng thi; Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Nghiêm Huê - Nguyễn Hà