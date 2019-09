183 trường ở Nghệ An khai giảng muộn mà vẫn vô cùng phấn khởi

Quảng cáo

Do ảnh hưởng của mưa lũ nên 183 trường học ở Nghệ An không thể tổ chức khai giảng ngày 5/9 như các trường trong cả nước. Sáng nay 6/9, địa bàn tỉnh không có mưa nên 183 trường đã tổ chức khai giảng. Trong đó, có 54 trường Mầm non; 53 trường Tiểu học; 38 trường THCS và 33 trường THPT.

Hai địa phương huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò có 100% số trường tổ chức khai giảng muộn. Còn lại tập trung ở thành phố Vinh, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Kỳ Sơn…

Trước đó, rất nhiều trường ở Nghệ An khai giảng trong ngày 5/9, học sinh phải ngồi trong hành lang lớp học vì trời mưa tầm tã. Những trường tổ chức trong nhà đa chức năng thì cắt phần hội, chỉ tổ chức phần lễ gọn nhẹ...

Học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn trong ngày khai giảng.

Thầy Doãn Chí Trung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn cho biết: "Ngoài điểm chính đã khai giảng trong ngày 5/9 thì trường chúng tôi có 4 điểm trường lẻ khai giảng năm học mới vào sáng 6/9.

Tại các điểm lẻ này đường giao thông vất vả. Có những điểm trường cách trung tâm xã hàng chục km đi xe máy mất gần cả buổi, có những điểm trường khác đi xe máy cũng mất hơn 2h đồng hồ…

Các em và thầy cô ở những điểm trường này là khá gian nan, vất vả và khó khăn lắm. Ngày khai giảng muộn nhưng các thầy cô, các em rất phấn khởi”.

Năm học 2019 – 2020, tỉnh Nghệ An có hơn 812 nghìn học sinh và hơn 50 nghìn cán bộ giáo viên.

Cảnh Huệ