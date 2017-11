24 nghìn ly sữa đến với học sinh miền Trung

Theo đó, đoàn công tác trao tặng 7.200 ly sữa cho các trường học tại tỉnh Thanh Hóa; 7.200 ly tại các trường tiểu học và mầm non ở tỉnh Quảng Ngãi và 9.600 ly sữa cho các trường học tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 12, bà Trần Thị Hồng An- Phó Chủ tịch Trung Ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho biết những hậu quả và thiệt hại nặng nề mà 14 tỉnh thành miền Trung cũng như những khu vực lân cận phải gánh chịu là rất lớn. Vì vậy, theo bà An sự chung tay khắc phục do hậu quả của bão của các doanh nghiệp với Hội chữ thập đỏ các cấp là điều đáng trân trọng.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, FrieslandCampina Việt Nam sẵn sàng góp sức mang dinh dưỡng đến cho người dân chịu nhiều thiệt hại nơi vùng bão lũ. Cụ thể trong tháng 8 vừa qua, công ty đã phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ Giáo Dục & Đào Tạo) trao tặng 30 tấn sữa đến các trường học bị ảnh hưởng nặng nề huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), huyện Mường La, Phù Yên (Sơn La) và huyện Tân Sơn (Phú Thọ); 12 tấn sữa cho các em học sinh các trường mầm non và tiểu học các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Hà Giang. Trong tháng 10, công ty cũng đã trao tặng 17.500 ly sữa đến các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở dân tộc bán trú Tà Xi Láng thuộc huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

Lâm Trần