29/35 chiến sĩ cơ động Lạng Sơn trúng tuyển hai trường công an

Trả lời phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân cho biết , kết quả tuyển sinh theo khối cho thấy, có 6 thí sinh thủ khoa (3 nam, 3 nữ ở 3 tổ hợp xét tuyển) đều thuộc các tỉnh phía Bắc, tập trung ở Hòa Bình và Lạng Sơn. 2/6 thí sinh là của Lạng Sơn (chiếm 33,3%) gồm 1 thí sinh nam xét tuyển tổ hợp A01 và 1 thí sinh nam xét tuyển tổ hợp D01 (28,5 điểm). “Quan điểm nhà trường rất mong muốn tổ thẩm định của Bộ GD&ÐT cũng như Bộ Công an sớm có kết quả rà soát những tỉnh đó và trả lời cho Học viện biết để có hướng xử lý tiếp theo đối với thí sinh theo đúng quy định, quy chế”, đại diện Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân cho hay.