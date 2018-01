30 bạn trẻ Việt Nam nhận học bổng toàn phần của New Zeland

Tối qua, 17/1, tại nhà riêng, Đại sứ Newzeland cũng mở tiệc chiêu đãi chào mừng những bạn trẻ xuất sắc này.

Trong lĩnh vực hợp tác chính phủ, học bổng NZAS hàng năm của chính phủ New Zealand sẽ được trao cho 30 sinh viên tài năng Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu sau đại học tại New Zealand vào tháng tới. Theo đó, học viên sẽ được cấp học bổng toàn phần, được hỗ trợ tài chính cho các chi phí nghiên cứu và luận văn, cũng như trợ cấp sinh hoạt.

Theo ông John Laxon, Giám đốc Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Trung Đông của ENZ, thống kê cho thấy lượng sinh viên Việt Nam đến New Zealand lần đầu để theo học tại các trường Đại học đã tăng 67% trong năm 2017, còn lượng học sinh đến New Zealand lần đầu để theo học tại các trường Phổ thông đã tăng 75%.

Hơn thế, năm 2017 cũng là năm nở rộ các mối quan hệ hợp tác mới giữa các cơ sở giáo dục của New Zealand với các đối tác Việt Nam, góp phần làm phong phú mối quan hệ hợp tác giáo dục mà nhiều tổ chức của New Zealand và Việt Nam đã thiết lập trong những năm vừa qua.

Tiêu biểu là Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Waikato và Học viện An ninh Việt Nam về việc hợp tác đào tạo đại học và sau đại học trong các lĩnh vực như An ninh mạng, Luật, Khoa học Máy tính và An ninh môi trường.

Trong khi đó, các cơ sở giáo dục khác như Học viện kỹ nghệ Nelson Marlborough và Đại học Victoria Wellington, đã ký kết những thỏa thuận mới về các chương trình liên kết hoặc việc công nhận tín chỉ với trường Đại học Hồng Bàng và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Năm 2017 cũng là cột mốc kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa ĐH Công nghệ Auckland với ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM thông qua chương trình liên kết Cử nhân Khoa học Máy tính.

Nghiêm Huê