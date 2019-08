30 trường cao đẳng sư phạm địa phương hoạt động 'quặt quẹo': Giữ hay bỏ?

Quảng cáo

Đói nguồn tuyển, hoạt động quặt quẹo

Câu hỏi này không phải lần đầu tiên được đặt ra nhưng một lần nữa lại được nhắc đến tại hội thảo các giải pháp ổn định phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hiện nay và trong thời gian tới do Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam tổ chức sáng nay, 27/8 tại trường ĐH sư phạm Hà Nội 2.



Trong dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức lại các trường Sư phạm, Bộ GD&ĐT đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020-2025:



Hình thành được 2 trường sư phạm trọng điểm quốc gia ở Hà Nội và TP.HCM trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và một số trường ĐH sư phạm khác.



Xây dựng được mạng lưới vệ tinh là các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở các địa phương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường CĐSP, TCSP, các khoa/trường sư phạm trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học đa ngành.



Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 30 trường CĐSP địa phương. Thực tế hoạt động của các trường CĐSP này đang rất khó khăn.



Bà Lê Thị Ngoãn, trường CĐSP Nam Định cho biết các trường CĐSP ngày càng khó tuyển sinh. Tại Trường CĐSP Nam Định, Khoa Tự nhiên năm học 2018 – 2019 hiện nay có 16 giáo viên, nhưng chỉ có 30 sinh viên.



Ví dụ: Lớp Toán – Tin K39 có 7 SV, lớp Toán – Tin K40 có 3 SV, lớp Giáo dục thể chất K40 chỉ có 2 SV. Hay ở khoa Xã hội: Lớp Văn – Giáo dục công dân K39 có 5 SV, Lớp Văn – Giáo dục công dân K40 có 2 SV, Lớp Âm nhạc chỉ có 1SV.



Theo bà Ngoãn, nguyên nhân chung của tình trạng này là do hiện nay trên địa bàn cả nước có quá nhiều trường ĐH công lập và dân lập, số lượng tuyển sinh hàng năm quá lớn nên đã thu hút gần hết học sinh của tỉnh.



Sinh viên học trường CĐSP ở tỉnh rất khó tìm kiếm việc làm, lý do là họ không được tuyển vào công chức nhà nước (Ví dụ: Ở Tỉnh Nam Định vài năm gần đây không tuyển giáo viên THCS nên số lượng học sinh vào học ngành THCS ở trường CĐSP Nam Định là rất ít, có rất nhiều ngành trong nhiều năm không tuyển được sinh viên).



Do cơ chế tuyển sinh bất lợi cho các trường CĐSP vì nhiều trường ĐH xét tuyển theo kiểu “lưới quét”, các trường ĐH đào tạo cả trình độ CĐ nên trường CĐSP thiếu nguồn tuyển.



Nói về tuyển dụng, bà Ngoãn nêu thực tế nhiều địa phương có trường CĐSP và vẫn giao chỉ tiêu tuyển sinh đều đặn hàng năm nhưng trong thông báo tuyển giáo viên các bậc phổ thông thì chỉ tuyển những đối tượng có bằng tốt nghiệp ĐH. Rõ ràng, đã đến lúc địa phương không có nhu cầu sản phẩm từ các trường cao đẳng nhưng vẫn duy trì hệ đào tạo này.

Nghiêm Huê