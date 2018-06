75 thí sinh 'đặc biệt' được xe cảnh sát chở đi thi THPT Quốc gia

75 thí sinh này hiện là lính nghĩa vụ quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một đơn vị cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đóng tại phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để tạo điều kiện cho những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc đi thi thuận lợi, an toàn, đơn vị đã điều động 3 xe tải chuyên dụng chở 75 thí sinh này đến điểm thi tập trung dành riêng cho thí sinh tự do, thuộc Trường THCS Chu Văn An, thành phố Huế.

Các thí sinh là công an nghĩa vụ nở nụ cười hồn nhiên, vô tư như bao thí sinh khác khi vừa làm xong bài lên xe trở về đơn vị. Ảnh: B.Châu

Đây là lần đầu tiên tại TT-Huế có một nhóm hàng chục thí sinh “đặc biệt” thuộc cùng một đơn vị lực lượng vũ trang đi thi THPT Quốc gia, với số lượng đông đến vậy.

Được biết, trước khi diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2 tháng, đơn vị đã mời những giảng viên thuộc các trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh TT-Huế về hỗ trợ, phụ đạo, hỗ trợ bổ sung kiến thức cho 75 thí sinh đặc biệt này, với mong muốn các em nắm vững kiến thức, làm bài tốt khi đi thi.

Một thí sinh là công an nghĩa vụ chia sẻ, nhóm thí sinh thuộc đơn vị có nhiều độ tuổi khác nhau, đa số thí sinh tự học, tự ôn tập nên kiến thức củng cố không bằng thí sinh vừa học xong lớp 12. Tuy nhiên, tất cả các thí sinh đặc biệt này làm bài với tinh thần quyết tâm cao để không phụ niềm tin của lãnh đạo đơn vị, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quân ngũ cần phải hoàn thành.

Ngọc Văn