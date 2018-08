9 công an nghĩa vụ Lạng Sơn đỗ điểm cao vào Học viện An ninh

Trong 15 thí sinh tự do, theo nguồn tin của phóng viên có tới 9 công an nghĩa vụ của Lạng Sơn. Đây là số công an nghĩa vụ nằm trong danh sách 35 công an được tổ chức thi chung phòng và có điểm thi cao trong đợt thi vừa qua khiến dư luận xôn xao.

Danh sách 35 công an nghĩa vụ Lạng Sơn đỗ cao trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua

Trả lời phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân cho biết , kết quả tuyển sinh theo khối cho thấy, có 6 thí sinh thủ khoa (3 nam, 3 nữ ở 3 tổ hợp xét tuyển) đều thuộc các tỉnh phía Bắc, tập trung ở Hòa Bình và Lạng Sơn. 2/6 thí sinh là của Lạng Sơn (chiếm 33,3%) gồm 1 thí sinh nam xét tuyển tổ hợp A01 và 1 thí sinh nam xét tuyển tổ hợp D01 (28,5 điểm).