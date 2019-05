9 tháng sau bê bối thi cử, Trưởng phòng Khảo thí mới của Hà Giang là ai?

Như vậy, sau hơn 9 tháng không có Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng do liên quan bê bối thi cử, Sở GD&ĐT Hà Giang vừa bổ nhiệm người mới đảm nhiệm vị trí này.



Trước khi đảm nhiệm vị trí này, Ông Trần Nhật Khánh là hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nà Chì. Ông Khánh nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục từ ngày 6/5.



Vào ngày 19/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào tháng 7/2018 tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng và phó Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang).



Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng) đã giao chìa khoá, tiếp tay cho Vũ Trọng Lương (Phó phòng Khảo thí), trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Trước đó, ngày 19/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lâm Thế Hùng, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT) làm Phó giám đốc Sở này.

Theo cơ cấu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang có ba cấp phó và một giám đốc Sở. Cuối năm 2018, Giám đốc Vũ Văn Sử nghỉ hưu. Hai phó giám đốc là bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông bị khởi tố đầu tháng 4/2019 vì cáo buộc liên quan vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang do đó chỉ còn một Phó giám đốc là ông Nguyễn Thế Bình, phụ trách điều hành công việc của Sở. Việc bổ nhiệm thêm Phó giám đốc Lâm Thế Hùng nhằm ổn định nhân sự cho cơ quan này.

Đỗ Hợp