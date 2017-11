ACET – Lựa chọn để đẫn dầu

Kỉ niệm chặng đường 15 năm tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Úc – ACET, mang đến các bạn học viên chương trình ưu đãi “Nhân đôi tri thức – Vững bước tương lai”, dành tặng khóa tiếng Anh kỹ năng trị giá 3.000.000 VNĐ hoặc tài trợ 1.000.000 VNĐ lệ phí thi IELTS khi đăng ký học tại ACET từ nay đến ngày 26/11/2017.

Đặc biệt, cuộc thi “Talk To The Future You” - gửi thông điệp bằng tiếng Anh cho chính mình trong 5 năm tới do ACET tổ chức đã chính thức khởi động.

Cơ hội trải nghiệm cuộc sống và môi trường học tập tại trường UTS Insearch, Úc, mỗi giải trị giá 6,000 AUD cùng nhiều học bổng khóa tiếng Anh Du học và Dự bị Đại học tại ACET lên đến 4,500 AUD sẽ giành cho những bạn xuất sắc trải qua 2 vòng thi:

1. VÒNG I [2/11/2017 - 20/12/2017]: Dự thi online

2. VÒNG II [01/01/2018 - 15/01/2018]: Phỏng vấn trực tiếp

20 bạn có điểm số cao nhất trong vòng I sẽ thuyết trình về bài dự thi và phỏng vấn trực tiếp với đại diện của ACET, UTS Insearch và báo Hoa Học Trò.

Đăng ký ngay để tham gia cuộc thi tại http://futureyou.acet.edu.vn

Liên hệ trung tâm ACET gần nhất hoặc tư vấn qua điện thoại:

- Hà Nội: (024) 3732 5303 – 3976 5268

- TP. Hồ Chí Minh: (028) 3991 2999 – 3932 6202 – 3933 0102

P.V