Ám ảnh những lá thư tuyệt mệnh của học sinh

Vì không đứng đầu lớp, nam sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử

Nam sinh trường Nguyễn Khuyến (TP.HCM) để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối 10 nên tự tử. Nạn nhân là học sinh nam H.T.C. (16 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), học sinh khối lớp 10 của trường này.

Nội dung trong bức thư em C. nói do áp lực trong học tập và áp lực từ gia đình muốn em C. phải đạt điểm số tốt hơn để đạt học sinh giỏi. Trong thư có đoạn: “Con xin lỗi ba má. Con đã không đáp ứng được mong mỏi của ba má. Con xin lỗi…”, thầy Tín nói.