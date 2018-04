Áp lực học tập khiến học sinh nhảy lầu, thắt cổ tự tử

Áp lực học tập, nam sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử

Chiều 11/4, cơ quan chức năng quận Tân Bình đang điều tra vụ một học sinh nam của THCS và THPT Nguyễn Khuyến, phường 13, quận Tân Bình nhảy lầu tử vong.

Nạn nhân được xác định là học sinh nam H.T.C. (16 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), học sinh khối lớp 10 của trường này.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10/4, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, phường 13, quận Tân Bình, tiếp nhận em H.T.C. do giáo viên trường Nguyễn Khuyến đưa đến cấp cứu. Tuy nhiên em C. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo xác minh, lúc 5h15 ngày 10/4, trường cho học sinh tập thể dục buổi sáng. Lúc này, 2 thầy giáo của trường phát hiện C. đứng trên mái tôn lầu 4 (dãy phòng học của trường).

Thấy vậy, 2 thầy cố kêu C. quay vào trong đồng thời báo cho một thầy quản lý nội trú của trường để biết. Sau đó, mọi người và một bạn cùng lớp với C. đi lên để trấn an, gọi nam sinh xuống.

Khi lên mái tôn, một học sinh tiến lại gần C. ở khoảng cách 3 m và dùng lời khuyên nhưng C. không trả lời, chỉ cười rồi khóc. Sau đó C. bất ngờ lùi lại rồi chạy tới phía trước, lao mình xuống sân trường.

1 trong 5 lá thư tuyệt mệnh T. để lại Nữ sinh lớp 7 để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử trong phòng học Sáng 3/1, trong khi các bạn lên phòng thực hành học bài, em T.T.P.L, học sinh lớp 7A, Trường THCS Tân Lâm (trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã ở lại lớp học rồi treo cổ tự tử. Theo thông tin ban đầu, vào đầu buổi sáng, khi cả lớp đến phòng thực hành môn tin học, em L., ở lại trong lớp học trên tầng 2, đóng cửa phòng rồi dùng khăn treo cổ lên cửa sổ tự tử. Một giáo viên đi ngang qua phát hiện ra sự việc nhưng đã quá muộn. Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ bức thư tuyệt mệnh của em L. để lại cho một người bạn thân với nội dung, L. có chuyện buồn trong cuộc sống, không thể giải quyết. Theo các giáo viên Trường THCS Tân Lâm, em L. là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và học rất giỏi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến các thầy cô giáo và học sinh của trường bàng hoàng, đau xót.

Nữ sinh lớp 11 tự tử để lại 5 bức thư tuyệt mệnh

Trước đó, một nữ sinh lớp 11 nhảy xuống đập nước ở Bình Dương tự tử vì kết quả học tập không được như kỳ vọng của ba mẹ.

Nạn nhân là em Đ.T. T. T., 16 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập – Bình Phước là học sinh lớp 11B, Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, T. nhờ bạn chở đến con đập trên hóng mát, nói chuyện.

Khi đến đập nước, T. bỗng dưng khóc rồi leo lên lan can thành đập nhảy xuống lòng đập.

Kiểm tra trong ba lô T. để lại, công an phát hiện 5 lá thư tuyệt mệnh. Trong đó có hai bức thư T. gửi cho bố mẹ, còn lại gửi cho chị gái, bạn bè với nội dung thể hiện sự buồn chán, thất vọng vì kết quả học tập không đáp ứng được sự kỳ vọng của bố mẹ, chị.

Trong bức thư nạn nhân gửi bố mẹ có đoạn: “Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nỗi nữa rồi. Con… mệt… con … nản… Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh… rằng… bố mẹ tạo áp lực… con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt…. Hết rồi, tất cả kết thúc rồi”.

Trong một bức thư khác có đoạn: “Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được…”

Theo kết quả y tế trường học giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Y tế và Bộ GDĐT công bố, số học sinh có ý định tự tử ngày càng tăng cao, cứ 5 em học sinh lại có một em có ý định tự tử. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 20 trường hợp trẻ em uống thuốc độc tự tử. Tại Việt Nam, tự tử là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong ở người trẻ tuổi, xếp sau nhóm nguyên nhân do tai nạn giao thông.

Đỗ Hợp (tổng hợp)