Apec Group đầu tư vào lĩnh vực giáo dục mầm non tại Lạng Sơn

Đầu tư vào con người

Mầm non là cấp học đầu tiên theo hệ thống giáo dục của nước ta và là nền móng cho sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Những kiến thức, kỹ năng mà các bé học được ở cấp bậc mầm non sẽ góp phần xây dựng con người và tính cách của trẻ sau này. Chính vì thế, việc đầu tư phát triển chương trình giáo dục và đào tạo mầm non cũng là cách để tạo nên một nguồn nhân lực chất lượng và đầy hứa hẹn cho đất nước.

Song song với thành công của chuỗi dự án bất động sản nhà ở, thương mại tại nhiều tỉnh thành, tới đây Giáo dục Mầm non sẽ lĩnh vực tiếp theo mà Apec Group theo đuổi.

Dự án mầm non tư thục của Apec Group sẽ hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, với mức học phí cực thấp, trong khi đó, giáo trình đào tạo sẽ được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, tích hợp các mô hình tinh hoa của giáo dục mầm non thế giới, hướng tới việc khám phá bản thân, và phát hiện các tài năng sớm của trẻ. Khát vọng của Apec Group là tạo ra sự đột phá trong chất lượng giáo dục mầm non tại Việt Nam, hướng tới hình thành một hệ sinh thái riêng của Tập đoàn này, mà cốt lõi chính là con người hạnh phúc. Đó không chỉ là mong muốn tạo ra một thế hệ tương lai đầy hứa hẹn mà còn san sẻ nỗi lo cho các bậc làm cha mẹ trong việc tìm kiếm một môi trường học tập chất lượng cho con em mình, mà trước hết là các cư dân của Apec Group. Được biết, Apec Group sẽ triển khai xây dựng và hình thành trường mầm non quốc tế phi lợi nhuận tại một số tỉnh như: Lạng Sơn, Huế, Bắc Giang, Thái Nguyên…

Triết lý đào tạo là kích thích sự phát triển tự nhiên

Trong những năm tháng đầu đời, trẻ em được ví như “trang giấy trắng”, mặc dù, ở độ tuổi này, các bé có khả năng bẩm sinh tiếp thu và hình thành nhận thức thế giới xung quanh rất nhanh chóng nhưng nó cũng dễ dàng bị tác động hoặc hạn chế bởi các yếu tố như thể trạng, nhận thức, tình cảm, mối quan hệ xã hội,… vì vậy, rất cần được quan tâm kỹ lưỡng vì đây là giai đoạn hình thành nên nhân cách cũng như là năng lực của các con.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Quang Huy, Phó giám đốc phát triển dự án Apec Group: “Chúng tôi nhận thấy rằng, trẻ có được sự khởi đầu hoàn hảo nhất chỉ khi được nhìn nhận và phát triển trong môi trường phù hợp nhất với bản thân. Vì vậy, mô hình đào tạo sẽ chú trọng vào kết quả đầu ra và nhìn nhận trẻ như một bản thể độc đáo, duy nhất với nhân sinh quan và hệ giá trị nhân văn, cùng với niềm vui và hạnh phúc sống. Một đứa trẻ sẽ lớn lên và trở thành một con người có ích cho xã hội khi hội tụ đủ 3 giá trị: Trí tuệ, đạo đức, nghị lực. Đây là đích đến cuối cùng cho phương pháp giáo dục mầm non mà Apec Group theo đuổi. Kết quả này có thể được quan sát từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống như cách con giao tiếp với những người xung quanh, hòa mình với thiên nhiên hay cả những ước mơ mà các con chia sẻ. Apec Group sẽ mang đến nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai, không chỉ trang bị kiến thức mà quan trọng hơn là nghị lực, các kỹ năng và thế giới quan để trẻ làm chủ trước một thế giới nhiều biến đổi”.

Phương pháp giáo dục này được lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục Steiner, một phương pháp giáo dục hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ. Phương pháp giáo dục này là một hành trình tự nhiên giúp đứa trẻ nhớ lại, chứ không phải nhồi nhét thêm kiến thức mới bởi mỗi đứa trẻ đều đã là một thế giới đầy ắp chân, thiện, mỹ. Nhiệm vụ của giáo dục chỉ là khơi gợi và giúp cho đứa trẻ nhớ lại và trở về với con người thánh thiện và đẹp đẽ nhất của chính mình.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Huy cũng cho biết, Apec Group sẽ ứng dụng các mô hình giáo dục một cách linh hoạt theo hình thức kế thừa và phát triển với đích đến là tạo mọi thuận lợi để phát triển khả năng của thế hệ trẻ, kích thích tính tự chủ, chủ động, sáng tạo của trẻ em lứa tuổi mầm non.

Ngoài ra, Apec Group tin rằng giáo dục thực sự không chỉ tập trung vào phát triển kỹ năng, khả năng tư duy hay kiến thức khoa học. Đây còn là một hành trình khơi gợi dòng chạy tự nhiên trong tâm hồn mỗi đứa trẻ thông qua rất nhiều thứ ngôn ngữ sáng tạo như âm nhạc, hội họa, điêu khắc, thiên văn học. Thay vì tạo ra một môi trường cố định, một phương pháp học cụ thể, trường mầm non nên tạo ra một không gian mở, để trẻ được tiếp cận bình đẳng với các lĩnh vực và được tự do lựa chọn theo tài năng và thiên hướng bẩm sinh.

Bên cạnh triết lý hạnh phúc được áp dụng uyển chuyển, trường mầm non của Apec Group sẽ được thiết kế rất khác, rất vị nhân sinh. Đặc biệt, giáo viên – những người được coi là linh hồn của lớp học sẽ được quan tâm tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng bởi lẽ chỉ có những giáo viên có tâm hồn đẹp, có tình yêu thương bao la với trẻ nhỏ, có đam mê sâu sắc với nghề … mới đủ nghị lực, niềm tin và sự nhạy cảm để làm bạn với trẻ, là tấm gương cho trẻ và dẫn dắt trẻ trên con đường đến với chân, thiện, mỹ đích thực.

Như vậy, đây sẽ là một mô hình giáo dục rất đáng để các bậc làm cha mẹ mong chờ, bởi lẽ, việc tìm kiếm một nơi học tập tốt nhất cho con trong giai đoạn từ 0 – 5 tuổi là một vấn đề hết sức nhức nhối tại Việt Nam.

