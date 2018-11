Ba học sinh tiểu học nhập viện khi trần lớp học bất ngờ sập

Ngày 28-11, UBND xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết 3 học sinh lớp 1 trong vụ sập trần lớp học xảy ra tại Trường tiểu học Lý Học vẫn đang phải điều trị, chưa đi học trở lại.



Trước đó, khoảng 16h30 ngày 26-11, tại phòng học của lớp 1C Trường tiểu học Lý Học đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu. Trong lúc các em học sinh lớp 1C đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ một mảng vữa lớn trên trần nhà sập xuống rơi trúng 3 học sinh ĐTC, NNA, và NĐM khiến các em phải đi cấp cứu.

Phòng học xây dựng 40 năm đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo UBND xã Lý Học, sau vụ tai nạn, nhà trường đã cho đóng cửa 3 phòng học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những phòng học này được xây dựng từ những năm 1978 đã xuống cấp. Cách đây vài năm, địa phương cũng cho sửa chữa các phòng học này nhưng cũng chỉ là sửa tạm vì chưa có kinh phí. Ngoài việc đóng cửa các phòng học mất an toàn, nhà trường đang tiến hành dồn lớp, tận dụng các phòng chức năng, hội trường làm phòng học cho học sinh.Theo phụ huynh, Trường tiểu học Lý Học có nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có phòng học của lớp 1C. Phụ huynh đã đề nghị không cho học sinh học tại các phòng đó nhưng do có lẽ thiếu phòng học nên trường chưa chuyển phòng được.

