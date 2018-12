Bà nội cháu bé bị cột vào cửa sổ xin cho cô giáo được đứng lớp

Chiều 3/12, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc dạy trẻ khuyết tật tại Trường Mầm non B Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.





Cháu Phát đã theo học ở trường từ năm 2 tuổi, thời gian đầu đến lớp cháu Phát ngoan nhưng có biểu hiện chậm nói nên nhà trường đã trao đổi với gia đình nên cho cháu đi thăm khám.



Kết luận của Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy cháu bị tự kỷ, tăng động, rối loạn hành vi mức độ nặng. Cũng qua thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, bác sỹ kết luận cháu Phát bị câm điếc bẩm sinh.



Cô Thúy cho hay, sau khi nắm được tình trạng bệnh của cháu, nhà trường đã trao đổi với gia đình về việc nhà trường không có giáo viên có kĩ năng giáo dục trẻ khuyết tật và đề nghị gia đình cho cháu học tại



Nhưng vì hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, bố mất, mẹ tâm thần bỏ đi, 2 bà cháu nuôi nhau, không có điều kiện cho cháu học trường chuyên biệt nên bà nội tha thiết đề nghị cho cháu được học tại trường.



Tuy nhiên, cô Thúy cho biết, khoảng hơn 1 tháng nay, cháu Phát có biểu hiện tăng động mạnh hơn thời gian trước, thường xuyên chạy nhảy, phá phách, cắn cô giáo, thậm chí cháu tự làm đau mình.



Đặc biệt cứ đến giờ ngủ trưa, khi các bạn ngủ là cháu quậy phá hơn, chạy khắp sân trường, 2 cô giáo thay nhau coi giữ cháu. Đây chính là lí do dẫn tới hành động bộc phát của cô giáo là buộc cháu vào cửa sổ.



“Việc làm này là do các cô giáo chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ khuyết tật và chỉ với mục đích đảm bảo an toàn cho bản thân cháu Phát và các trẻ trong lớp, chứ hoàn toàn không có ác ý” – cô Thúy nói.



Trao đổi với đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh và Trường Mầm non B Trực Đại, bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầm non đề nghị địa phương sớm hoàn tất hồ sơ để cháu Phát được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định, đồng thời xác định rõ tình trạng bệnh của cháu để có phương án hỗ trợ cháu và gia đình. Báo cáo đoàn công tác, cô giáo Bùi Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non B Trực Đại, cho biết: Nhà trường hiện có 1 trẻ khuyết tật theo học là cháu Nguyễn Tài Phát.Cháu Phát đã theo học ở trường từ năm 2 tuổi, thời gian đầu đến lớp cháu Phát ngoan nhưng có biểu hiện chậm nói nên nhà trường đã trao đổi với gia đình nên cho cháu đi thăm khám.Kết luận của Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy cháu bị tự kỷ, tăng động, rối loạn hành vi mức độ nặng. Cũng qua thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, bác sỹ kết luận cháu Phát bị câm điếc bẩm sinh.Cô Thúy cho hay, sau khi nắm được tình trạng bệnh của cháu, nhà trường đã trao đổi với gia đình về việc nhà trường không có giáo viên có kĩ năng giáo dục trẻ khuyết tật và đề nghị gia đình cho cháu học tại trường chuyên biệt Nhưng vì hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, bố mất, mẹ tâm thần bỏ đi, 2 bà cháu nuôi nhau, không có điều kiện cho cháu học trường chuyên biệt nên bà nội tha thiết đề nghị cho cháu được học tại trường.Tuy nhiên, cô Thúy cho biết, khoảng hơn 1 tháng nay, cháu Phát có biểu hiện tăng động mạnh hơn thời gian trước, thường xuyên chạy nhảy, phá phách, cắn cô giáo, thậm chí cháu tự làm đau mình.Đặc biệt cứ đến giờ ngủ trưa, khi các bạn ngủ là cháu quậy phá hơn, chạy khắp sân trường, 2 cô giáo thay nhau coi giữ cháu. Đây chính là lí do dẫn tới hành động bộc phát của cô giáo là buộc cháu vào cửa sổ.“Việc làm này là do các cô giáo chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ khuyết tật và chỉ với mục đích đảm bảo an toàn cho bản thân cháu Phát và các trẻ trong lớp, chứ hoàn toàn không có ác ý” – cô Thúy nói.Trao đổi với đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh và Trường Mầm non B Trực Đại, bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầm non đề nghị địa phương sớm hoàn tất hồ sơ để cháu Phát được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định, đồng thời xác định rõ tình trạng bệnh của cháu để có phương án hỗ trợ cháu và gia đình.

Bà Hiếu cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, động viên bà nội của bé Phát



Bà cũng mong muốn nhà trường sẽ làm công tác tư tưởng để các cô ổn định tâm lý, tiếp tục hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.



Qua sự việc lần này, bà Hiếu mong nhà trường rút kinh nghiệm trong tất cả các khâu, từ nhận trẻ khuyết tật, đến bồi dưỡng giáo viên giáo dục trẻ khuyết tật. Việc nhận các cháu khuyết tật vào học tập để các cháu được hòa nhập là việc làm đúng và nhân văn nhưng nếu không có sự chuẩn bị về chuyên môn sẽ gây áp lực nặng nề với các cô giáo.



Ông Đặng Xuân Hữu,Trưởng Phòng GD&ĐT Trực Ninh (Nam Định) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cháu Phát vẫn đi học, tâm lý bình thường.



Ngay trong chiều 3/12, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh sẽ làm việc với gia đình, địa phương để có kế hoạch đưa cháu đi xác minh rõ tình trạng sức khỏe; căn cứ vào tình hình cụ thể sẽ bố trí cháu môi trường giáo dục hợp lý. Bà Hiếu cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình cháu Phát.



Được biết, bà nội cháu Phát đã có đơn xin đề nghị cho hai cô giáo của cháu được tiếp tục đứng lớp như bình thường. Theo bà Hiếu, trẻ khuyết tật được học hòa nhập nhưng trong trường hợp quá nặng, đòi hỏi chuyên môn của giáo viên thì phải tính toán để đảm bảo an toàn cho các cháu và đảm bảo việc chăm sóc, giáo dục trong nhà trường.Bà cũng mong muốn nhà trường sẽ làm công tác tư tưởng để các cô ổn định tâm lý, tiếp tục hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.Qua sự việc lần này, bà Hiếu mong nhà trường rút kinh nghiệm trong tất cả các khâu, từ nhận trẻ khuyết tật, đến bồi dưỡng giáo viên giáo dục trẻ khuyết tật. Việc nhận các cháu khuyết tật vào học tập để các cháu được hòa nhập là việc làm đúng và nhân văn nhưng nếu không có sự chuẩn bị về chuyên môn sẽ gây áp lực nặng nề với các cô giáo.Ông Đặng Xuân Hữu,Trưởng Phòng GD&ĐT Trực Ninh (Nam Định) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cháu Phát vẫn đi học, tâm lý bình thường.Ngay trong chiều 3/12, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh sẽ làm việc với gia đình, địa phương để có kế hoạch đưa cháu đi xác minh rõ tình trạng sức khỏe; căn cứ vào tình hình cụ thể sẽ bố trí cháu môi trường giáo dục hợp lý. Bà Hiếu cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình cháu Phát.Được biết, bà nội cháu Phát đã có đơn xin đề nghị cho hai cô giáo của cháu được tiếp tục đứng lớp như bình thường.

Nghiêm Huê