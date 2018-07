Bạc Liêu: Không phát hiện bất thường kỳ thi THPT

Được biết, kết quả kỳ thi THPT năm 2017, tỉnh Bạc Liêu được xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố với điểm trung bình là 5,62 và năm 2018 được xếp thứ 7/63 với điểm trung bình là 5,31. Như vậy, chất lượng giáo dục của tỉnh Bạc Liêu được duy trì và phát triển ổn định.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, tuy về thứ hạng có tăng lên nhưng mức điểm trung bình các môn thi giảm so với năm trước là 0,31. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 đạt 98,31%, tăng 0,46% so với năm 2017. Trong đó, khối THPT đạt 99,57%, giảm 0,1% so với năm 2017 và khối giáo dục thường xuyên đạt 68,75%, giảm 5,64% so với năm 2017.

Kết quả điểm thi từng môn của thí sinh năm nay đạt thấp hơn năm trước, nhất là điểm thi đạt từ 9-10 điểm. Điểm thi đạt từ 9-10 điểm năm 2018 có 367 bài, năm 2017 là 400 bài. Trong đó môn toán năm nay chỉ có 2 bài điểm từ 9 trở lên, giảm 40 bài so với năm trước. Môn văn có 9 bài trên 9, giảm 31 bài. Môn vật lý có 3 bài trên 9, giảm 39 bài. Môn hóa có 1 bài trên 9, giảm 21 bài. Môn sinh có 4 bài trên 9, giảm 34 bài và môn lịch sử có 21 bài trên 9 điểm, giảm 99 bài…

Một thí sinh có 3 bài đạt từ 9 trở lên (môn toán 9,8 điểm, môn hóa 9,5 điểm và môn lý 9,0 điểm), thầy Đỗ Thanh Hân, Quyền Hiệu trưởng trường THPT chuyên Bạc Liêu cho biết: Đó là em Trần Khánh Tùng, học sinh chuyên toán, có học lực giỏi 3 năm liền của trường. Đạt kết quả thi này không có gì bất thường, thể hiện đúng thực lực học tập của em Trần Khánh Tùng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018, Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghiêm túc từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi đúng theo Quy chế và các hướng dẫn của Bộ GD- ĐT. “Kết quả thi THPT năm 2018 của Bạc Liêu không có tăng bất thường như thông tin thiếu kiểm chứng thời gian qua”- ông Tân khẳng định.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bạc Liêu có trên 5.300 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 14 điểm thi. Kỳ thi được đánh giá diễn ra nghiêm túc, kết quả kỳ thi năm nay đã phản ánh đúng thực tế dạy thật, học thật của các trường.

Nguyễn Tiến Hưng