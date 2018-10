Bàn về thế hệ công dân toàn cầu ở ngôi trường 110 năm tuổi

Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (hay còn gọi là trường Chu Văn An, trường Bưởi, trường Chu) là một trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội. Thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An nổi tiếng với bề dày thành tích học tập và cơ sở vật chất tốt nhất ở thủ đô Hà Nội.

Trường Bưởi – Chu Văn An đã là nơi học tập và giảng dạy của rất nhiều danh nhân trên mọi lĩnh vực của Việt Nam. Như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân, họa sĩ tranh lụa nổi tiếng Nguyễn Phan Chánh, Nhà nghiên cứu văn học Dương Quảng Hàm… là những người đã từng tham gia giảng dạy tại trường. Hay như thủ tướng Phạm Văn Đồng; Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Trọng Tấn; bác sĩ Tôn Thất Tùng… đều là cựu học sinh trường Chu Văn An.

Hiện nay, Trường Chu Văn An được coi là trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo cao ở Hà Nội và Việt Nam với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm xấp xỉ 100% và tỉ lệ đỗ đại học khoảng 70%.



Học sinh trường Chu Văn An luôn có thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.



Năm 1995, trường Chu Văn An tự hào trở thành một trong ba trường Trung học trọng điểm Quốc gia.

Từ năm học 2017-2018, trường THPT Chu Văn An tuyển sinh khóa đầu tiên cho mô hình đào tạo “Cấp song bằng” THPT quốc gia và THPT quốc tế, trở thành trường THPT Công lập đầu tiên của Thành phố Hà Nội, cũng như cả nước thực hiện mô hình đào tạo chuẩn quốc tế.