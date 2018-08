Bắt cán bộ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Dậy sóng cả vùng quê

Xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình mưa tầm tã trong buổi chiều 4/8. Thế nhưng khi có sự xuất hiện của phóng viên, những người lạ, mọi con mắt của người dân thị trấn đều đổ dồn vào hồ nghi, quan sát.

Đại diện phía công an xã Nhân Nghĩa, cho biết ông Tuấn công tác trên Sở GD&ĐT suốt, ít khi về nhà. Ở Nhân Nghĩa chỉ có vợ ông.

Gia đình Tuấn bình thường, không có vấn đề gì điều tiếng. Vợ ông Tuấn cũng là giáo viên. So với người dân ở xã, gia đình Tuấn không giàu có. Căn nhà của ông Tuấn cũng chỉ cấp 4, lụp xụp nằm đối diện chợ Vó.Ngoài dạy học, ở nhà vợ Tuấn còn làm thêm công việc photo. Cũng theo lãnh đạo công an xã thì nghe nói năm trước Tuấn mua đất trên thành phố Hòa Bình nhưng vay nợ nhiều. Mẹ Tuấn vay trong ngân hàng để mua đất cho con.

Vị công an xã cũng ngạc nhiên trước thông tin ông Tuấn bị bắt và không biết Tuấn có liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình. “Hôm trước, tôi có nói đùa với anh trai Tuấn là may anh Tuấn mà không bị, lúc đó cả anh trai cũng không biết sự việc xảy ra” – vị công an xã này nói.Không chỉ công an xã mà người dân ở gần nhà Tuấn, mẹ Tuấn cũng bất ngờ. Chị Lan (tên nhân vật đã thay đổi) cho biết Tuấn vốn hiền lành , chỉ đến khi thấy thông tin trên báo chí mới biết Tuấn “làm to” thế ở trên Sở.