Bê bối gian lận thi cử chấn động Hàn Quốc

Cơ quan công an cho rằng không kịp lấy mẫu cơm nên không xác minh cơm có mốc hay không trước việc phụ huynh tố Trường mầm non Phú Mỹ cho trẻ ăn cơm nấu từ gạo mốc và đầu cá.

10 đội tuyển xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia ở tám vùng lãnh thổ châu lục khác nhau trên thế giới đã hội tụ tại Thành phố Atlanta, Mỹ để tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi Go Green in The City 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 16/11/2018.