Bí ẩn dòng sông thủy ngân khủng khiếp trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

C. 100 tấn

Đáp án C. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa và là một trong những nhân vật bí ẩn nhất thế giới. Năm 1974, giới khảo cổ Trung Quốc có phát hiện chấn động khi tìm được đường vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Tây An. Bên trong lăng mộ có đội quân đất nung to lớn như người thật, cầm trên tay vũ khí sắc nhọn. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu chỉ dừng ở lại đó. Các nhà khảo cổ Trung Quốc chưa tiến sâu vào trong lăng mộ, đến nơi đặt quan tài của Tần Thủy hoàng. Theo cuốn “Sử ký” của sử gia Tư Mã Thiên, 700.000 người tham gia xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng suốt nhiều năm. Tư Mã Thiên nhắc đến những cạm bẫy chết người trong lăng mộ, bao gồm cả con sông thủy ngân khổng lồ. Trong những năm 1980, quá trình phân tích mẫu đất ở ngay trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng cho thấy hàm lượng thủy ngân cao gấp nhiều lần bình thường. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy có thủy ngân bên trong lăng mộ. Yinglan Zhang, nhà khảo cổ học ở Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây tại Tây An, ước tính bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có tới 100 tấn thủy ngân.