Bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ: Cô giáo thương tích 9%

Ngày 25/7, anh Lê Ngọc Hậu – chồng chị Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997; trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là giáo viên tại cơ sở mầm non Sen Hồng (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bị phụ huynh xông vào trường đánh đập trước đó hiện đang phải nhập viện trở lại do liên tục bị ngất xỉu.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai phải nhập viện trở lại do liên tục bị ngất xỉu

Trước đó, sau gần 1 tháng điều trị, chị Mai được bệnh viện cho về nhà nghỉ dưỡng, tiếp tục điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, chị Mai đã 2 lần ngất xỉu buộc gia đình phải đưa vào Bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) điều trị trở lại.

Nữ giáo viên cho biết, chị được Công an thị xã Điện Bàn mời lên làm việc và thông báo kết quả giám định ban đầu cho thấy thương tích chị Mai có tỉ lệ 9%. Sau 3 tháng sẽ giám định lại để biết kết quả chính xác.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Xuân Mai gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng việc bị phụ huynh xông vào trường đánh. Cụ thể: khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/6, chị và các cô giáo đang trả trẻ tại trường thì ông Phan Minh Thuận, Lê Tự Quy – em vợ ông Thuận (cùng trú xã Điện Thắng Trung) đến hỏi ai đánh cháu Phan Thị Minh Th. (SN 2013 – con ông Thuận) rồi lao vào đánh đập khiến nữ giáo viên này ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ kết luận nạn nhân bị thủng màng nhĩ tai phải, điều trị từ 3 đến 6 tháng nếu không lành thì phải phẫu thuật. Chị Mai khẳng định không hề đánh cháu Th. Hơn nữa, chị cũng không phải là giáo viên dạy lớp của cháu Th.

Ngày 3/7, Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập ông Thuận, Quy lên làm việc. Công an thị xã Điện Bàn cho hay nếu kết quả giám định thương tích chị Mai trên 11% sẽ khởi tố bị can đối với người đánh chị Mai về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

