Sự kiện: COVID-19 Bình Dương điều tra lý lịch di chuyển của gần 30.000 học sinh

TPO - Gần 30.000 em học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày do dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và cộng đồng, cơ quan chức năng đã thực hiện do thân nhiệt toàn thể, đồng thời điều tra lý lịch di chuyển của các em trong thời gian nghỉ học.