Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

Quảng cáo

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định số 2868/QĐ-BGDĐT ngày 2/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đối với PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ GDĐH. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc khẳng định tầm quan trọng của GDĐH đối với Bộ GD&ĐT, vai trò nòng cốt với chiến lược đột phát phát triển nguồn nhân lực chất lượng và phát triển đất nước.Theo Thứ trưởng, giai đoạn sắp tới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức với nhiều nhiệm vụ quan trọng của GDĐH, trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; hiện thực hóa chủ trương tự chủ đại học để nâng cao chất lượng,...Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tin tưởng, với quá trình đào tạo bài bản và nhiều năm công tác ở các cương vị khác nhau ở cơ sở GDĐH và Bộ GD&ĐT, tân Vụ trưởng có đủ chuyên môn, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.PGS.TS Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương năm 1997, tốt nghiệp Thạc sĩ Chương trình cao học Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan năm 1999, Thạc sĩ về Quản trị tài chính tại Hà Lan năm 2004, Tiến sĩ Tài chính tại Hà Lan năm 2008. Bà Thủy được phong chức danh Phó Giáo sư năm 2012.Tân Vụ trưởng Vụ GDĐH có nhiều năm công tác và đóng góp trong lĩnh vực giáo dục đại học, nhiều năm kinh nghiệm quản lý và quản trị đại học. Bà Thủy tiếp nhận trọng trách Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH, Bộ GDĐT từ tháng 3/2019, Quyền Vụ trưởng từ tháng 4/2020.Trong quá trình công tác tại Bộ GDĐT, tân Vụ trưởng Vụ GDĐH đã, đang góp phần vào nỗ lực hoàn thiện các chính sách thúc đẩy giáo dục đại học, đẩy mạnh tự chủ đại học, xây dựng Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học, Khung trình độ Quốc gia (VQF)… trong giai đoạn mới.Trước đó, bà Thủy có hơn 20 năm là giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương và trải qua các cương vị quản lý ở trường đại học: Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường.Trong quá trình công tác và nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy là nhà khoa học có uy tín trong nước và trên thế giới, nhiều năm được bảng xếp hạng uy tín REPEC công nhận là một trong những nhà khoa học kinh tế trong top đầu của Việt Nam.Cho đến nay, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy là chủ nhiệm của nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp, giám đốc các dự án nghiên cứu quốc tế. Bà cũng là thành viên Hội đồng khoa học ngành Kinh tế học của Quỹ NAFOSTED.Trong số nhiều công trình khoa học và công bố quốc tế có giá trị do PGS.TS Nguyễn Thu Thủy chủ trì, có thể kể đến một số công trình tiêu biểu như: “Quản trị đại học – Kinh nghiệm quốc tế và mô hình phù hợp cho các trường đại học công lập Việt Nam”, “Mua lại và sát nhập công ty – Kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam”, đề tài độc lập hợp tác với World Trade Institute (WTI), Bern University và Geneva University (Thụy Sỹ) “Employment effects of different development policy instruments”,…

Nghiêm Huê