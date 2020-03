Bộ GD&ĐT nói gì về việc thu học phí học online?

Quảng cáo

Ông Trần Tú Khánh thông tin: Việc thu học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và không thực hiện thu học phí đối với tháng học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, thực hiện việc thu học phí đối với tháng đi học bù đồng thời đảm bảo việc thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học;



Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm; đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Các trường ngoài công lập thực hiện việc thu học phí theo thỏa thuận từ trước với phụ huynh học sinh.



Còn đối với các dịch vụ hỗ trợ học online và hướng dẫn học trong thời gian nghỉ dịch, đây là dịch vụ phát sinh ngoài chương trình học chính khóa, vì vậy việc này do phụ huynh học sinh và nhà trường tự thỏa thuận với nhau không tính bù vào chương trình học và thu học phí thêm.



Đối với học phí của các trường quốc tế và trường tư thục thực hiện việc thu học phí phải được thông báo công khai ngay từ đầu năm học, khóa học cho từng năm và cả lộ trình. Việc thực hiện thu theo như thỏa thuận ban đầu, đúng kế hoạch năm học và trong thời gian nghỉ học nếu triển khai dịch vụ hỗ trợ học online và thu chi phí thì việc nay triển khai trên cơ sở thỏa thuận giữa 2 bên nhà trường với cha mẹ học sinh và phải thông báo công khai ngay từ đâu.



Trên thực tế, một số trường tư, trường ĐH đã thu học phí dạy online, việc thu như vậy là đúng hay sai, có phù hợp với các quy định hiện hành hay không?



Bộ GD&ĐT chỉ quy định việc thu học phí các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ. Đối với các chương trình bổ trợ khác như củng cố kiến thức qua online … thì việc quy định mức thu cho các loại hình bổ trợ này là thỏa thuận tham gia và đóng chi phí giữa nhà trường và gia đình học sinh. Bộ GD&ĐT không quy định chương trình và mức thu cho các chương trình bổ trợ này.



Việc thu phí để dạy và học online gần như chưa có tiền lệ, vậy các cơ sở giáo dục (công và tư) cần phải thu thế nào cho đúng? Bộ có hướng dẫn gì không hoặc có lưu ý gì về các quy định hay là không?



Do đây là dịch vụ thỏa thuận nên việc thu hay không tùy thuộc vào các trường và phụ huynh thỏa thuận với nhau trên cơ sở có chi phí hợp lý nhất để triển khai các dịch vụ này tránh tình trạng học sinh sinh viên nghỉ học quá dài do tình thế khách quan nghỉ chống dịch.



Bộ GD&ĐT không thể hướng dẫn việc này vì đây là các hoạt động ngoài kế hoạch và chương trình, các nhà trường phải căn cứ nội dung, khối lượng công việc để xây dựng tính toán mức thu hợp lý thu đủ bù chi cho các dịch vụ chứ không thể thu theo học phí đồng thời phải thông báo công khai và thỏa thuận với phụ huynh học sinh, sinh viên trước khi triển khai.



Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tiến hành rà soát khó khăn, vướng mắc của các cơ sở giáo dục, từ đó điều chỉnh một số văn bản hiện hành cho phù hợp. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ một số chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Cảm ơn ông!

Nghiêm Huê