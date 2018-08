Bộ GD&ĐT phối hợp tích cực với công an điều tra các vụ gian lận điểm

Đó là khẳng định của lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT với Tiền Phong liên quan đến vụ việc can thiệp điểm thi tại Hòa Bình và Sơn La. Vì cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan an ninh điều tra công an cũng như Bộ GD&ĐT chưa xác định được cố lượng bài thi bị can thiệp là bao nhiêu.

Trước đó, tại Sơn La, Tổ công tác của Bộ GD&ĐT sau khi rà soát khâu chấm thi đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm của cán bộ chấm thi. Đối với môn tự luận (môn Ngữ Văn), tổ công tác đã tiến hành chấm thẩm định lại bài thi. Kết quả, có 41 bài thi bị giảm từ 1 điểm đến 4,5 điểm.

Với bài thi trắc nghiệm, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì phối hợp với Tổ công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ các sai phạm. Bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm Quy chế thi, nhất là ở khâu chấm thi; cụ thể là có dấu hiệu sửa bài thi môn trắc nghiệm của một số thí sinh (sửa Phiếu trả lời trắc nghiệm).

Tuy nhiên, dữ liệu bài thi gốc đã bị mất nên đến giờ, vẫn chưa xác định được có bao nhiêu bài thi bị can thiệp điểm thi.

Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT yêu cầu tạm thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm của các thí sinh đã được công bố ngày 11/7/2018;

Kết quả này tạm thời vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018 theo quy chế;

Còn tại Hòa Bình, kết quả chấm thẩm tra của Bộ GD&ĐT đối với những bài thi đạt điểm 8 trở lên cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã công bố ngày 11 tháng 7 năm 2018.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, trong khi chấm thẩm định, Bộ đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm nên ngày 24/7 đã có công văn đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Nhưng đến nay, các trường ĐH đã công bố điểm chuẩn, cán bộ có tham gia gian lận cũng đã vướng vòng lao lý nhưng điểm số thực của những bài thi bị can thiệp vẫn như một cái “án” treo lơ lửng trên đầu tất cả thí sinh của hai tỉnh này.

Trong khi đó, các trường khối công an cũng vừa công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển. Tại Học viện An ninh nhân dân, thủ khoa là thí sinh của Hòa Bình, Lạng Sơn áp đảo. Không những thế, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của những tỉnh này cũng thuộc dạng top. Chính vì vậy không riêng học viện an ninh nhân dân mà các trường ĐH top đầu đều mong muốn sớm có kết quả để trả điểm thực cho những thí sinh có bài thi can thiệp điểm.

Hiện tại, đến giờ phút này, đại diện Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cũng chưa nhận được bất kỳ văn bản của trường ĐH nào đề xuất sẽ tổ chức thêm một kỳ kiểm ra hay đánh giá năng lực đầu vào đối với những sinh viên trúng tuyển năm nay. Cũng như văn bản đề nghị rà soát, đối chiếu kết quả thi của thí sinh.

