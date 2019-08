Bộ GD&ĐT từng biết ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2?

Lỗi tại đâu?

Thông báo tuyển sinh VB2 của Trường ĐH Đông Đô được đăng tải công khai trên website nêu rõ. Áp dụng theo phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh ĐH năm 2017” đối với ngành tuyển sinh năm 2017; Triển khai theo “Đề án tuyển sinh ĐH năm 2018” đối với ngành tuyển sinh năm 2018”. Trong khi đó, theo Đề án tuyển sinh ĐH năm 2017 của trường này thì nhà trường tự xác định chỉ tiêu đào tạo VB2 hệ ĐH chính quy là 150 dành cho 3 khối ngành III,V và VII. Năm 2018, trường tự xác định chỉ tiêu VB2 hệ ĐH chính quy là 400, không chính quy là 150 ở các khối ngành III, V và VII. Năm 2019, trường cũng tự xác định chỉ tiêu đào tạo VB2 chính quy là 500; vừa học vừa làm là 150.

Điều đáng nói, Đề án tuyển sinh mà Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường công khai hằng năm đó là hình thức đào tạo ĐH chính quy. Thế nhưng, ĐH Đông Đô đã “lách” bằng cách lồng ghép cả đào tạo thạc sĩ, VB2, liên thông, từ xa vào trong đề án này để công bố lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Chính việc công bố đó đã khiến nhiều thí sinh lầm tưởng trường đã được cấp phép khi đề án được Bộ GD&ĐT thẩm định. Theo Quy chế tuyển sinh hệ ĐH chính quy của Bộ GD&ĐT, tất cả các trường đều phải: Xây dựng và công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia; Chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án.

Yêu cầu là thế nhưng không hiểu sao Bộ GD&ĐT lại không phát hiện ra những sai phạm của trường ĐH Đông Đô để “tuýt còi”. Đề án của ĐH Đông Đô chỉ bị “rút” khi công an vào cuộc.



Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT ra sao?

Ngày 12/10/2018, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra tại trường ĐH Đông Đô (địa chỉ: Số 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Biên bản kiểm tra ngành nghề, trình độ và quy mô đào tạo của ĐH Đông Đô nêu rõ: Trường đang đào tạo 1 ngành trình độ tiến sĩ; 7 ngành trình độ thạc sĩ với quy mô 998 học viên; Trình độ ĐH 23 ngành với quy mô 1.935 sinh viên chính quy, trong đó ĐH chính quy 1.559 sinh viên, ĐH liên thông chính quy 53 sinh viên, ĐH VB2 chính quy 323 sinh viên.

Không những thế, ngày 14/8/2018, Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng) có văn bản gửi Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) xin danh sách tổ chức khảo thí và các cơ sở đào tạo của Việt Nam được công nhận đủ điều kiện cấp văn bằng cử nhân ĐH (VB2) ngôn ngữ nước ngoài và tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận Cấp Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên…

Ngày 21/8/2018, Cục Quản lý chất lượng có văn bản trả lời Cục nhà trường trong đó có nhấn mạnh: “Tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ ĐH ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT - BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài có mã ngành là 72202. Quý Cục tham khảo danh mục các cơ sở giáo dục ĐH có mã ngành 72202 tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT”.

Từ công văn hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng, Cục Nhà trường đã đưa ra hướng dẫn về quy trình, nội dung xác định trình độ ngoại ngữ đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 và những năm tiếp theo. Hướng dẫn này đã liệt kê ra danh sách gồm 111 cơ sở đào tạo của Việt Nam được phép đào tạo và cấp văn bằng ĐH ngoại ngữ (VB2). Trong danh sách này có nhiều trường ĐH ngoài công lập và tất nhiên có cả ĐH Đông Đô.

Vậy nhưng trong thông tin từ Bộ GD&ĐT gửi báo chí ngày 17/8 vừa qua cho biết, Bộ GD&ĐT chưa có văn bản cho phép trường ĐH Đông Đô được đào tạo VB2 vì chưa nhận được văn bản đề nghị của trường về vấn đề này. Dư luận đặt câu hỏi, liệu Bộ GD&ĐT có vô can trong vụ việc này không khi chưa cấp phép cho ĐH Đông Đô đào tạo VB2 mà vẫn tư vấn cho Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) tham khảo danh sách có tên ĐH Đông Đô này?

Trường ĐH Đông Đô từ khi thành lập đến nay không mấy khi sóng yên bể lặng. Lần này, với lệnh truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường của cơ quan an ninh điều tra hôm qua, 20/8, cho thấy một lần nữa sóng gió lại nổi lên với ngôi trường này.

Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.