Bỏ giãn cách lớp học, nhiều trường đảo chiều cho trẻ học 2 buổi/ ngày

Quảng cáo

Ngày 7/5, một trường tiểu học ở quận Đống Đa (Hà Nội) gửi thông báo tới cha mẹ học sinh, tuần tới học sinh quay lại trường học và thực hiện giãn cách lớp học. Theo đó, mỗi lớp được tách làm đôi và học trên lớp 2 buổi/ tuần, thời gian còn lại sẽ học trực tuyến. Trường không tổ chức ăn bán trú. Với kế hoạch này, nhiều phụ huynh cho rằng, gia đình thực sự gặp khó khăn khi bố trí người đưa đón và trông trẻ. Đặc biệt, giữa thời tiết nắng nóng phải về giữa trưa để đón con rồi nghỉ việc trông con không biết phải sắp xếp ra sao.

Tuy nhiên, cũng trong chiều cùng ngày, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn bỏ giãn cách lớp học, học sinh không phải đeo khẩu trang, được bật điều hòa…, trường này cân nhắc 2 phương án học 1 buổi hoặc 2 buổi/ ngày. Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng nhà trường, qua thăm dò, đa số phụ huynh bày tỏ mong muốn được con học 2 buổi/ ngày vì đưa đón trẻ giữa trưa nắng sẽ vất vả. Nhà trường sẽ họp một lần nữa mới quyết định.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, theo chỉ đạo của UBND quận tất cả các trường trên địa bàn trong tuần tới sẽ tổ chức dạy học như bình thường. Nghĩa là học sinh được học 2 buổi/ ngày, nhà trường tổ chức ăn bán trú. Tuy nhiên, với quy mô bếp ăn khoảng 300 học sinh được chia theo ca để tránh tập trung đông học sinh cùng lúc. Ngoài ra, các lớp sẽ vẫn ăn, ngủ tại lớp. “Học sinh sẽ vẫn được ra chơi nhưng được nhắc nhở không tiếp xúc với học sinh lớp khác và có đeo khẩu trang”, bà Huệ nói.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT Thanh Xuân (Hà Nội) cũng chia sẻ, theo kế hoạch trước đó, các trường tạm thời chia làm 2 ca, chưa tổ chức ăn bán trú trong vài tuần đầu học sinh tới trường. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đa số trường học ở quận này đảo chiều thông báo, sẽ học 2 buổi/ ngày, có tổ chức ăn bán trú cho học sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón con giữa thời tiết nắng nóng. Theo ông Hữu, các trường tùy điều kiện thực tế để sắp xếp, bố trí dạy học nhằm hoàn thành chương trình trước 15/7. Theo đó, vẫn có một số trường sẽ dạy học 1 buổi/ ngày trong tuần đầu học sinh tới trường.

Trường mầm non Thực hành Linh Đàm (Hà Nội) gửi thông báo tới phụ huynh về các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi quay lại trường học. Theo đó, trường này sẽ tổ chức dạy học cả ngày, tổ chức ăn bán trú và cho chia giờ cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời tránh trùng lặp giờ với nhau.

Trường sĩ số cao được "cởi trói"

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh (Hà Nội) cho rằng, hướng dẫn bỏ giãn cách lớp học, được bật điều hòa khiến các trường được “cởi trói”. Bởi trước đó, nhiều trường khó khăn về cơ sở vật chất, giáo viên khó có thể bố trí được việc tách đôi lớp. Vì vậy, khi có hướng dẫn mới các trường thở phào.

Theo kế hoạch mới, tuần tới học sinh quay lại trường học tạm thời chỉ học 1 buổi/ ngày và không tổ chức ăn bán trú. Tuy nhiên, các trường vẫn sẽ thực hiện chặt các biện pháp phòng chống COVID-19 như: rửa tay thường xuyên; đo nhiệt độ học sinh từ cổng trường, không tổ chức hoạt động tập trung. Theo ông Hậu, trước đó, không phải 100% trường trên địa bàn tổ chức ăn bán trú, phụ huynh ở đây vẫn thường đón con sau giờ học nên trong bối cảnh hiện nay học 1 buổi/ ngày không làm khó cho phụ huynh.

Bà Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tràng An (Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) cũng cho biết, trước đó nhà trường lên kế hoạch giãn cách lớp học và không tổ chức ăn bán trú. Vì vậy, khi có thông báo mới, trường không kịp chuẩn bị nên trong tuần đầu học sinh quay lại trường sẽ chỉ học 1 buổi/ ngày để học sinh làm quen với việc học trên lớp sau một thời gian nghỉ dài. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, phụ huynh trường sẽ sắp xếp để sớm đưa hoạt động dạy học 2 buổi/ ngày và tổ chức ăn bán trú.

Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho học sinh mầm non, tiểu học quay lại trường học từ ngày 11/5, trước đó Sở đã có hướng dẫn chi tiết về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các trường được giao quyền tự chủ về kế hoạch dạy học, tổ chức hoạt động. Do đó, việc học 2 buổi/ ngày hay có tổ chức ăn bán trú cho học sinh, trẻ mầm non hay không là do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để đi đến thống nhất.

Hà Linh