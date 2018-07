Bộ Giáo dục chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia thêm 3 tỉnh

Cô biết những ngày này các con đang cay đắng lắm, cái cảm giác được tham quan thiên đàng trong nháy mắt rồi bị trở về mặt đất, tệ hơn thế bị thả xuống vài tầng địa ngục. Cô đã từng ở đó (vì một lý do khác) nên cô rất hiểu các con đang cảm thấy thế nào. Với cô, trong vụ này các con là nạn nhân (và cũng là đồng phạm).

“Bước đầu cho thấy, đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan của Bộ Công an, Công an Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ các sai phạm”, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định.