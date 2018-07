Bộ Giáo dục cử hai tổ công tác lên Sơn La, Lạng Sơn

Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng Sở GD&ĐT Sơn La, Sở GD&ĐT Lạng Sơn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.



Nhiệm vụ cụ thể của tổ công tác do tổ trưởng phân công. Các thành viên của tổ công tác được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước.



Như vậy, căn cứ theo quyết định này, sắp tới, Sơn La, Lạng Sơn sẽ là hai địa phương sẽ có sự hiện diện của tổ công tác này để xác minh những dấu hiệu bất thường về kết quả thi sau Hà Giang.

Trước đó, ngày 13/7, sau khi có phản ánh của báo chí về dấu hiệu bất thường kết quả thi THPT quốc gia của Hà Giang, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại Hà Giang.

Phối hợp cùng Bộ Công an, đoàn công tác chấm thẩm định lại tất cả các bài thi trắc nghiệm của Hà Giang. Kết quả có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi đã công bố chênh từ 1 tới hơn 20 điểm so với thẩm định. Cá biệt, có thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm thậm chí 29,95 điểm so với thẩm định.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Hà Giang hủy kết quả đã công bố ngày 11/7 đối với những bài thi này, lấy kết quả sau khi chấm thẩm định để xét tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH.

