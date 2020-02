Bộ Giáo dục: Học sinh vùng không có dịch có thể đi học

Ngày 13/2, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Nội dung tờ trình nêu: “Sau thời gian nghỉ học và thực hiện công tác vệ sinh trường học, tiêu độc khử trùng phòng học, phòng làm việc, trang thiết bị, đồng thời chuẩn bị các điện kiện vật chất phòng chống dịch khi học sinh trở lại trường như hệ thống rửa tay, đảm bảo nhà vệ sinh, nước sách…Đến nay, xét thấy tình hình dịch tạm ổn, không có diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT đã trao đổi ý kiến và thống nhất với GĐ Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh cho toàn bộ học sinh từ cấp bậc mầm non đến THPT và sinh viên học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 17/2.



Khi học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT đề nghị các cấp giáo dục tiếp tục thực hiện nội dung phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và thực hiện dạy bù hợp lý, thường xuyên nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời UBND Tỉnh”.



Trước đó, Long An cũng đã 2 lần ra thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid- 19, kéo dài từ ngày 3- 16/2.



Ngoài Long An thì nhiều tỉnh khác như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa… cũng đã có đề xuất cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2.