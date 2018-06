Các tỉnh ĐBSCL tiếp sức sĩ tử thi Quốc Gia

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh

Hỗ trợ cơm miễn phí cho sĩ tử

Còn ở An Giang, chị Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết thêm, tỉnh đã thành lập đội hình tình nguyện tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ, các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng dữ liệu, giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn cho thí sinh; tư vấn cho thí sinh về cách thức sinh hoạt, di chuyển. Đồng thời, đón tiếp và hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh từ các bến xe, bến phà; hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi để đối chiếu danh sách đăng ký dự thi, sơ đồ phòng thi và những vấn đề cần lưu ý trong ký thi tuyển sinh trên địa bàn TP. Long Xuyên.