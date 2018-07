Căng thẳng thi tuyển giáo viên ở TPHCM

Kỳ thi tuyển dụng giáo viên ở TPHCM diễn ra tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong hai ngày 20 - 21/7 với sự tham gia của gần 1.700 ứng viên. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục TPHCM chính thức tuyển dụng giáo viên không cần hộ khẩu thành phố nên thu hút rất đông ứng viên đến từ các tỉnh thành. Theo số liệu của Sở GD-ĐT TPHCM, có đến hơn 50% ứng viên ngoại tỉnh tham gia trong kỳ thi này.

Số lượng ứng viên dự đông nên mức cạnh tranh để vào rất cao, tỷ lệ chọi trung bình là 1/4. Một số môn học trước đây số ứng viên tuyển dụng rất thấp, thậm chí ứng viên tham gia thấp hơn chỉ tiêu thì nay với cơ chế tuyển dụng bỏ hộ khẩu thì số lượng đăng ký dự tuyển vọt lên như giáo viên Vật lý và Hóa học có tỷ lệ "chọi" cao nhất là 1/15, tiếp theo là môn Toán với tỷ lệ 1/8, Giáo dục công dân 1/6, Địa lý 1/5,8, Ngữ văn 1/5...

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng. Theo kế hoạch, ngày 3/8, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố kết quả là 3/8 và trao quyết định cho nhân sự mới vào ngày 8/8.

Các ứng viên sẽ trải qua các vòng xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng

Năm học 2018-2019, TPHCM sẽ tuyển dụng hơn trên 5.000 giáo viên cho các cấp từ mầm non đến THPT. Trong đó, bậc mầm non trên 1.520 giáo viên, tiểu học trên 1.750 giáo viên, THCS là 1.425 giáo viên và 363 giáo viên bậc THPT. Thực hiện cơ chế phân cấp, từ mầm non đến bậc THCS sẽ do Phòng GD-ĐT các quận huyện phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trình UBND quận, huyện ban hành.