Chân dung Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH Đông Đô vừa bị truy nã

Quảng cáo

Trên website của trường ĐH Đông Đô cho biết, từ năm 2014, Trường đã có nhà đầu tư mới là Tập đoàn SARA Group, hội đồng quản trị mới do ông Trần Khắc Hùng là Chủ tịch.

Ngày 17/02/ 2017, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 235/QĐ-TTG chuyển đổi trường ĐH dân lập Đông Đô sang loại hình trường đại học tư thục. Tiếp theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết đinh số 3524/QĐ-UBND công nhận Hội đồng Quản trị trường ĐH Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 thành viên trong đó có ông Trần Khắc Hùng và ông Dương Văn Hòa.



Quyết định số 3525/QĐ-UBND công nhận Chủ tịch HĐQT là ông Trần Khắc Hùng và Quyết định số 3890/QĐ-UBND công nhận Hiệu trưởng là ông Dương Văn Hòa.



Ngày 27/06/2017, ôngTrần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định số 01/QĐ-ĐĐ bổ nhiệm các phó hiệu trưởng gồm: Bà Trần Kim Oanh và ông Khúc Văn Mát.



Theo tìm hiểu ông Trần Khắc Hùng sinh năm 1972 tại Nam Đàn, Nghệ An.





Quá trình công tác của ông Hùng như sau: Trên fanpage của trường ĐH Đông Đô , ông Hùng còn được biết đến là diễn giả, là giảng viên giảng dạy môn tiếng Nhật cho sinh viên.Quá trình công tác của ông Hùng như sau:

Từ năm 1996 đến năm 1999: Học chuyên môn QL SX và làm việc tại Nhật Bản.



Từ năm 1999 đến năm 2000: Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Phương.



Từ năm 2000 đến năm 2003: Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Hùng Phát kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Viện nghiên cứu và Phát triển Nông thôn.



Từ tháng 6/2003 đến tháng 3/2007: Giám đốc Công ty Cổ phần SARA Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT các Công ty thuộc tập đoàn SARA.



Từ tháng 3/2007 đến nay làm Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sara



Từ tháng 12/2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet – kiêm Quyền Tổng giám đốc.



Thời gian ông Hùng đầu tư vốn vào Trường ĐH Đông Đô, ông cùng một số người khác, trong đó có ông Dương Văn Hòa – lúc đó là Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô (nhiệm kỳ 2017-2022) đã tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 ngày và được cấp bằng tốt nghiệp ngoại ngữ sau 3 đến 6 tháng, kể từ lúc nộp hồ sơ mà không phải đi học.



Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường ĐH Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 lãnh đạo, cán bộ Đại học Đông Đô để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”. Trong số các bị can, CQĐT thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Văn Hòa (SN 1983), Hiệu trưởng và Phó trưởng phòng Đào tạo, Trần Ngọc Quang. Hành vi vi phạm pháp luật của các bị can liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai tiếng Anh để thu tiền khi chưa được Bộ GĐ&ĐT cho phép.





Nghiêm Huê