Chiều nay công bố điểm chuẩn, dự kiến điểm chuẩn các trường đều tăng

Đại diện trường ĐH Ngoại thương cho biết, điểm chuẩn của trường dự kiện xoay quanh mốc 26 điểm. Nhóm ngành hot thì trên 26 điểm, nhóm ngành thấp hơn thì gần 26 điểm.Ông Nguyễn Hoàng Long, phó hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cũng khẳng định, điểm chuẩn năm nay vào trường dự kiến tăng hơn năm 2018 tối thiểu 0.5 điểm. Ngành lấy cao nhất dự kiến 20 điểm, thấp nhất là 15 điểm.GS. Nguyễn Hữu Tú, trường ĐH Y Hà Nội thông tin chiều nay trường sẽ họp hội đồng tuyển sinh, sau đó sẽ công bố điểm trúng tuyển luôn. Dự kiến, điểm chuẩn năm nay của trường tăng 1-2 điểm so với năm trước tùy từng ngành. Trong đó, ngành Y đa khoa, được coi là ngành “nóng” nhất của trường ĐH Y Hà Nội, GS. Nguyễn Hữu Tú dự bảo điểm chuẩn giao động trong khoảng 26-27 điểm tại cơ sở Hà Nội. Ở phân hiệu Thanh Hóa, mức điểm chuẩn dự kines thấp hơn khoảng 1-2 điểm. Nhóm ngành có điểm thấp nhất giao động từ 19-20 điểm, đây là những ngành đào tạo cử nhân.Còn tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn dự kiến ngành cao nhất không vượt quá 27.5 điểm, thấp nhất cũng phải từ 20 điểm trở lên. Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến cao hơn năm trước từ 1 điểm đến 2.5 điểm tùy từng ngành.Trường ĐH Thương mại dự kiến điểm chuẩn các ngành vào trường nhiều khả năng sẽ tăng mạnh so với năm ngoái. Chuyên ngành tăng ít nhất sẽ tăng khoảng 2,5 điểm, chuyên ngành tăng nhiều nhất là 5 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất sẽ là 24 điểm và không có ngành nào 20 - 21 điểm.Theo phân tích của các chuyên gia tuyển sinh thì do phổ điểm năm nay đẹp hơn năm 2018 nên điểm chuẩn dự kiến các trường đều nhích lên và các trường tuyển sinh cũng dễ hơn, nhất là các trường top giữa và dưới.

Nghiêm Huê