Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục ngăn chặn lạm thu đầu năm

Theo đó, tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo triển khai năm học mới 2019-2020 thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng 2, không để xảy ra tiêu cực. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.Trong văn bản điều hành, các Sở GD&ĐT cũng đã quán triệt vấn đề lạm thu tới các đơn vị giáo dục.Cụ thể như trong văn bản gửi các đơn vị mới đây, Sở GD&ĐT Hưng Yên nêu rõ từng khoản thu cùng phương thức tổ chức thu, tổ chức quản lý thu.Trong đó, ngoài học phí, Sở GD&ĐT Hưng Yên còn lưu ý các khoản thu dịch vụ không kinh doanh, như tiền học thêm, tiền điện thắp sáng và chạy quạt lớp học, tiền nước uống của học sinh, tiền thuê dọn vệ sinh (với mầm non, tiểu học), tiền nội trú ký túc xá, tiền trông xe cho học sinh, đồng phục học sinh, bảo hiểu y tế, quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ.Phải xây dựng dự toán thu, chi của từng khoản thu, chi ứng với từng nội dung công việc. Thống nhất về mức thu, nội dung chi và mức chi trong Ban giám hiệu, tập thể hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của phụ huynh học sinh các lớp, lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký thống nhất của các thành phần tham dự hội nghị. Tổng hợp biên bản và lập thành báo cáo, đưa ra Nghị quyết về việc thu các khoản thu trong năm học. Niêm yết công khai tại địa điểm thu; cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp thu phải giải thích cặn kẽ khi có thắc mắc từ phía cha mẹ học sinh.Cùng với đó, còn các khoản thu khác như Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh, các nguồn thu tài trợ đều phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.Ngoài các khoản thu được phép quy định nêu trên, Hưng Yên nghiêm cấm các nhà trường tiến hành thu bắt buộc đối với học sinh hoặc gia đình học sinh bất kỳ khoản thu nào khác. Bộ phận kế toán hành chính các nhà trường có trách nhiệm tổ chức thu các khoản thu tại nhà trường.Theo quy định của sở GD&ĐT Đồng Tháp, các khoản thu phải được trực tiếp Hiệu trưởng triển khai và công khai rộng rãi. Cần phân biệt rõ khoản thu theo quy định, đóng góp tự nguyện, thỏa thuận, thu hộ. Hiệu trưởng cũng là người chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về thực hiện các khoản thu của đơn vị mình; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các khoản thu và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.Cũng tinh thần này, trong hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020, sở GD&ĐT Bắc Cạn đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện các khoản thu, tránh tình trạng lạm thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, đồng thời có hình thức xử lí nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái qui định.

Nghiêm Huê