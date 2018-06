Chọn học ngành giáo dục mầm non tại HIU: Vào đại học đã có việc làm

Ước mơ học ngành sư phạm Mầm non trong môi trường quốc tế

Là một trong những thí sinh đầu tiên, nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, Đại học HIU, bạn Nguyễn Kim Nhung (hiện sống ở Quận 9, TPHCM) chia sẻ: "Từ lâu tôi đã ấp ủ mở một trường mầm non quốc tế. Tuy nhiên, do chưa có bằng sư phạm mầm non, đặc biệt mầm non song ngữ nên tôi chưa thực hiện được ước mơ của mình. Khi biết trường tuyển sinh ngành học này tôi hào hứng nộp hồ sơ xét tuyển".

Trước khi nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học HIU, Võ Nguyễn Yên Dung (Q.8, TPHCM) có tìm hiểu qua nhiều nơi đào tạo ngành sư phạm mầm non. Nhận thấy Đại học HIU là môi trường lý tưởng để trau dồi vốn ngoại ngữ, và nhiều kỹ năng mềm khác nên Dung quyết nộp hồ sơ xét tuyển. Yên Dung cởi mở chia sẻ: “Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, tme tìm thấy rằng chương trình đào tạo ngành Giáo dục sự phạm Mầm non của Đại học HIU được tham khảo từ nhiều quốc gia khác nhau. Nếu học tập tại đây, em sẽ có cơ hội tiếp cận được nền giáo dục tiên tiến nhất. Điều này, sẽ giúp cho em hiểu được tính cách của từng đứa trẻ, từ đó có cách ứng xử phù hợp để giáo dục các bé tốt nhất”.

Đào tạo song ngữ mở ra cơ hội đi du học cho sinh viên

Tập đoàn Nguyễn Hoàng – chủ đầu tư Đại học HIU cũng là đơn vị sở hữu hệ thống trường Mầm non quốc tế trải khắp TP.HCM, khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam bộ và khu vực miền Trung, gồm: Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Academy (SGA), Hệ thống trường Quốc tế song ngữ Học viện Anh Quốc (UKA), Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool (iSchool) và Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA. Dự báo, trong 3 năm tới, Tập đoàn Nguyễn Hoàng cần tuyển dụng khoảng từ 1.500 – 2.000 giáo viên để phân bổ cho các hệ thống trường Mầm non quốc tế của Tập đoàn. Vì vậy, sinh viên có nguyện vọng vào ngành học này ở Đại học HIU khi ra trường đảm bảo 100% có việc làm, được làm trong môi trường quốc tế năng động, có thu nhập cao.

Nói thêm về chương trình đạo tạo Mầm non Đại học HIU, TS. Trần Thị Quốc Minh – Trưởng ngành Giáo dục Mầm non cho biết: “Trong năm đầu tiên, các em sẽ được học 30 tín chỉ tiếng Anh, trong đó một số môn học sẽ được dạy song ngữ. Đây là điều kiện để các em có thể tham gia các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài”.

Tập đoàn Nguyễn Hoàng có nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non chuẩn quốc tế Cơ hội nhận học bổng 100% học phí toàn khóa Tiến sĩ Trần Thị Quốc Minh cũng cho biết thêm, ngoài học song ngữ sinh viên còn được cập nhật những thông tin mới nhất về giáo dục mầm non và được học chuyên sâu về một số phương pháp giáo dục ưu việt hiện nay trên thế giới: Giáo dục sớm Glenn Doman, Phương pháp Montessori, Reggio Emilia, High Scope... do các chuyên gia hàng đầu trong nước và ngoài nước có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Nhiều cơ hội cho sinh viên khi đăng kí học ngành giáo dục Mầm non tại HIU Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên vừa có trình độ chuyên môn sư phạm mầm non đạt chuẩn quốc tế vừa có khả năng dạy song ngữ. Đây là những lợi thế cạnh tranh khi tuyển dụng tại các trường mầm non trong nước thậm chí có thể làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, trong niên khóa đầu tiên này, các em còn có cơ hội nhận học bổng 100% học phí toàn khóa học khi cam kết làm việc trong các cơ sở giáo dục của NHG như: SGA, iSchool, UKA và SNA. Năm học 2018-2019, Đại học HIU tuyển sinh tất cả các ngành đào tạo hệ Đại học chính quy theo hai hình thức: Xét kết quả thi THPT Quốc gia và Học bạ 3 môn lớp 12. Xem thêm thông tin tại đây.

