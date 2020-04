Chưa được xét đặc cách, giáo viên hợp đồng Hà Nội gửi tâm thư lên Thủ tướng

Quảng cáo

Cô Nguyễn Thị Thu Thanh, giáo viên hợp đồng dạy môn Ngữ văn, trường THCS Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội cho biết đây là lần thứ 2 cô gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.



Trong tâm thư kêu cứu, cô Thanh cũng trình bày với Thủ tướng về quá trình gắn bó với ngành giáo dục. Theo đó, năm 1999, tốt nghiệp CĐ ngành sư phạm ngữ văn, cô về công tác tại trường THCS Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội. Trong suốt 20 năm trong ngành, cô Thanh cũng như nhiều giáo viên hợp đồng trong huyện chỉ nhận được mức lương là 1.0 (bằng mức lương tối thiểu). Nhưng cô và các đồng nghiệp vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Cô Thanh cũng cho biết trong suốt thời gian qua, cô cũng như những đồng nghiệp đã từng đôi lần tham gia kỳ thi viên chức do tỉnh, thành phố tổ chức. Nhưng do chỉ tiêu quá ít, hoặc không có chỉ tiêu nhất là đối với những môn như tiếng Anh, Ngữ văn nên cô và đồng nghiệp không có cơ hội có một chỗ đứng vững chắc trong ngành.



Ngày 31/8/2019, cô Thanh và những giáo viên hợp đồng khác bị huyện Ba Vì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Sau nhiều lần kêu cứu, viết tâm thư, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã cho phép xét đặc cách đối với giáo viên hợp đồng đã giảng dạy và có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.



Cuối năm 2019, Thành phố Hà Nội cũng đã có quyết định giành ra 2692 chỉ tiêu để xét đặc cách viên chức giáo dục và giải quyết xong trong quý I/2020.



Thế nhưng theo cô Thanh, đã hết quý I nhưng giáo viên hợp đồng của huyện Ba Vì vẫn chưa biết cụ thể số phận của mình ra sao và khi nào mới có thể quay trở lại bục giảng.



“Chúng cháu chỉ muốn nói với Bác rằng chúng cháu đã chờ đợi cả tuổi thanh xuân, chờ đợi nửa đời người rồi, cũng mong thành phố Hà Nội đừng bắt chúng cháu phải chờ thêm nữa”, cô Thanh mong mỏi trong thư.



Được biết, khi có quyết định rà soát toàn bộ đội ngũ giáo viên hợp đồng của thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì có 246 giáo viên tiểu học, THCS làm hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi rà soát xong, có một số giáo viên không đủ điều kiện để đáp ứng tiêu chí xét tuyển của thành phố.



Còn như Tiền Phong đã đưa tin, UBND TP Hà Nội vừa thông tin về Kết quả Hội nghị giao ban công tác quý I/2020 của UBND TP, trong đó thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng quý I năm 2020 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.



Về lĩnh vực giáo dục, UBND TP giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành công tác thi tuyển, xét tuyển giáo viên chỉ tiêu năm 2019 chưa thực hiện xong, đảm bảo môi trường giáo dục và nguồn nhân lực giáo dục của Thành phố khi học sinh trở lại trường học.

Nghiêm Huê