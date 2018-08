Có dấu hiệu can thiệp vào bài thi ở Hòa Bình

Tối nay, 2/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết có dấu hiệu can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh THPT ở Hòa Bình để làm sai lệch điểm thi.

Ông Trinh thông tin, thực hiện kế hoạch của kỳ thi, Bộ GD&ĐT tiến hành chấm thậm định, trong đó có Hòa Bình. Qua chấm thẩm định thì thấy có dấu hiệu bất thường về kết quả thi. Tổ thẩm định đã báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ngày 24/7, Bộ GD&ĐT có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra, xác minh làm rõ.



Ông Trinh khẳng định với vai trò của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an, bước đầu xác định có dấu hiệu can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để thay đổi điểm thi. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trên tinh thần nghiêm túc, xử lý đúng người đúng tội để mang lại công bằng cho thí sinh.



Cũng trong chiều nay, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình khẳng định trong quá trình rà soát lại, sở GD&ĐT Hòa Bình phát hiện vấn đề cần báo cáo với trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh. Sau đó, chủ động báo cáo với ban chỉ đạo thi của Bộ GD&ĐT, công an tỉnh Hòa Bình.



Ông Lương cung cấp thông tin cụ thể ngày phát hiện dấu hiệu bất thường trong khâu chấm thi trắc nghiệm của Hòa Bình là 28/7. Đến ngày 30/7 thì công an Hòa Bình chính thức vào cuộc.

Trong đó, công an đã mời một số người trong tổ chấm thi trắc nghiệm đến cơ quan công an để làm việc như ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hòa Bình.



Trước đó, nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình được đặt ra khi kết quả phân tích điểm thi của tỉnh Hòa Bình cho thấy, với 27 trong tổng số 8.900 thí sinh dự thi môn toán đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm 0,3%, Hòa Bình chỉ xếp sau Hà Giang (điểm giả, công bố lần đầu), còn vượt xa các tỉnh khác về tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm này.



Cụ thể, tỷ lệ này của Hòa Bình cao gấp 5 lần tỷ lệ chung của cả nước là 0,06%, gấp 3 lần ở Hà Nội (là 0,1%), gấp hơn 7 lần ở TP.HCM (là 0,04%) và Nam Định. Nếu xét điểm thi theo khối chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hà Giang có 67, Sơn La 26, Hòa Bình 22 em. Ở tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cả nước có 10 thí sinh được 27 điểm trở lên, Hòa Bình có 2 thí sinh.

