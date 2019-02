Cô giáo 20 năm dạy chữ miễn phí cho trẻ mồ côi, khuyết tật

Mỗi sáng, có gần 40 em đến học tại nhà cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga (63 tuổi) ở phường 8, TP Vĩnh Long. Mỗi em đều có hoàn cảnh khó khăn riêng.Trong đó, Phan Thị Bảo Yến (19 tuổi) hay bị co giật do bệnh động kinh, theo học cô Nga được hai năm. "Giờ con rất vui vì viết tên mình được rồi, làm toán cộng trừ hai chữ số luôn", Yến nói và cho biết ước mơ sau này lớn lên sẽ làm giáo viên như cô Nga.Còn Nguyễn Long Toàn đã 31 tuổi nhưng vẫn ngây ngô như một đứa trẻ. Toàn bị tâm thần nhẹ, nhưng gia đình nghèo khó không có điều kiện chạy chữa, cũng không được đến trường. Mỗi sáng, Toàn đến nhà cô Nga học, chiều đi bán vé số. "Mấy năm theo học với cô em đã biết được chữ, biết đếm và cộng tiền bán vé số rồi, không còn bị người ta lừa gạt mất tiền như trước nữa", Toàn bộc bạch.Trường hợp đặc biệt khác, bé gái 11 tuổi đang mang trong mình căn bệnh HIV do lây nhiễm từ cha mẹ. Cha mẹ mất để lại em cùng bà ngoại nương tựa lẫn nhau. Do bệnh tiểu đường, người bà bị mờ mắt nhưng phải đi nhặt phế liệu để bán kiếm tiền sống qua ngày. Hay em Mộng Trinh dù bệnh thiểu năng bẩm sinh nhưng phải đi bán vé số nuôi bà ngoại già yếu, nằm liệt giường...Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, từng đi vận động học sinh đến trường, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, cô Nga chứng kiến những thiệt thòi của trẻ tật nguyền, thiểu năng trí tuệ, lang thang cơ nhỡ và nhen nhóm ý định mở lớp dạy chữ miễn phí cho những người kém may mắn này.