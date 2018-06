Cô giáo bị hiếp dâm tại trường: Mất bò mới lo làm chuồng

Theo ông Trần Văn Bình, vụ cô giáo bị kẻ xấu xâm hại ngay tại nơi làm việc giữa ban ngày là sự việc quá đau lòng đối với nhà trường, gia đình, người thân cô giáo. Ông Bình phân trần, do điều kiện kinh phí nhà trường có hạn, nên không thể có tiền chi trả cho bảo vệ làm thêm giờ, còn theo quy định, bảo vệ trường chỉ làm việc trong 8 tiếng một ngày. Trường này chỉ có một bảo vệ.

Do điều kiện như vậy, trường đã phân công mỗi thầy cô thay nhau trực hè một ngày tại trường.



“Vì trường này chủ yếu là giáo viên nữ, nên không tránh khỏi việc cô giáo phải trực một mình tại trường”. Được biết, thời điểm cô giáo bị kẻ xấu cưỡng bức (khoảng 9h15 sáng), bảo vệ nhà trường vừa rời khỏi nơi làm việc với lý do được hiệu trưởng Bình giải thích là “về nhà ăn cơm” (?)

Ông Bình (bìa phải) cho biết, sau khi xảy ra sự việc đau lòng, Ban giám hiệu vừa họp và thống nhất tăng cường số người trực hè mỗi ngày

Ông Bình cho biết, sau khi sự việc đau lòng kể trên xảy ra, Ban giám hiệu vừa họp và thống nhất tăng cường số người trực hè mỗi ngày. Đây là việc xử lý tình huống theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”.



Chia sẻ với PV, một nữ giáo viên công tác tại TT-Huế không giấu được thất vọng: "Tại sao chỉ mỗi giáo viên phải đi trực trường ngày hè mà không có lãnh đạo ban giám hiệu nhà trường cùng trực. Hiệu trưởng, hiệu phó, nhân viên bảo vệ trường ở đâu? Nữ giáo viên được phân công đi giữ trường một cách đơn độc, cuối cùng lại không bảo vệ được bản thân mình, bị kẻ xấu xâm hại, nói gì bảo vệ được trường. Quá buồn, quá đau lòng".

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 9h15 ngày 20/6, cô giáo P.T.N.N. (33 tuổi) thực hiện nhiệm vụ trực hè tại Trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) thì bị một nam thanh niên bịt mặt, cầm theo vật nhọn ụp vào phòng, khống chế hiếp dâm.



Sau khi cưỡng bức cô giáo, đối tượng rời đi và cướp 2 chiếc điện thoại của cô N. mang về bán tại một cửa hàng trên đường Trần Phú (thành phố Huế). Nghi phạm hiếp dâm được xác định là Võ Minh Trung (19 tuổi, trú tại thôn Hiệp Lại, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế).

Sau vài giờ gây án, Trung bị Công an Hương Trà bắt giữ khi trên đường từ thành phố Huế quay trở lại xã Bình Thành. Đáng chú ý, thời điểm bị bắt, lực lượng công an phát hiện trong người Trung có một gói “cỏ Mỹ” (một loại chất gây nghiện như ma túy) chưa qua sử dụng.

Ngọc Văn