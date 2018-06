Cô giáo nghi đánh con riêng của chồng nhập viện

Ngày 18/6, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Thái Khắc Thống - Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: “Sáng nay công an huyện nhận được thông tin về một vụ bạo hành con riêng của chồng và đã cử cán bộ xuống cơ sở, ghi lời khai của các bên liên quan, nếu cần thiết sẽ cho cháu bé đi giám định nóng”.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 18/6, Công an xã Thái Sơn (huyện Đô Lương), nhận được tin báo của gia đình cháu Hoàng Đình T. (học sinh lớp 6, trường THCS Thái Sơn) về việc, cháu T. bị mẹ kế bạo hành khiến nạn nhân không thể tự đứng lên. Gia đình T. đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

“Nhận được thông tin từ công an viên cơ sở, công an xã Thái Sơn đã báo lên công an huyện Đô Lương, đồng thời mời các bên liên quan lên làm việc. Hiện, chúng tôi đang điều tra làm rõ”, ông Nguyễn Quang Bằng - Trưởng công an xã Thái Sơn cho biết.