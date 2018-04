Cô giáo phạt HS uống nước giẻ lau bảng: Vi phạm nghiêm trọng đạo đức

TP - Sự việc học sinh P.A, lớp 3A5 Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) bị cô giáo phạt bằng cách ép uống nước giặt giẻ lau bảng đã khiến dư luận bàng hoàng. Ngay trong ngày, Phòng GD&ĐT huyện An Dương đã họp với nhà trường và chấm dứt hợp đồng với cô giáo này.