Công khai danh tính 13 lãnh đạo cục, vụ Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật

Qua những sai phạm xảy ra ở 3 địa phương nói trên, Bộ GD&ĐT nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi; công tác tổ chức chấm trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.



Trong danh sách 13 công chức trên, có nhiều người là lãnh đạo cấp vụ, cục, thanh tra Bộ, gồm:

1. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

2. Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

3. Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng.

4. Ông Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng.

5. Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

6. Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra.

7. Ông Tống Duy Hiến, Phó Chánh thanh tra.

8. Ông Trịnh Minh Trường, Phó Trưởng phòng thanh tra chuyên ngành.

9. Ông Lê Văn Vương, Phó Trưởng phòng thanh tra hành chính.

10. Bà Thẩm Thị Minh Hằng, Thanh tra viên.

11. Ông Nguyễn Ngọc Chính, Thanh tra viên.

12. Bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng vụ Pháp chế.

13. Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học.



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An cho biết, ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu tiêu cực, sai phạm ở Hội đồng thi các tỉnh nói trên, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018, lãnh đạo GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị tham gia xử lý quyết liệt, tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh ở các địa phương có nghi vấn; đồng thời tổ chức chấm thẩm định bài thi tại một số địa phương khác theo quy định của quy chế; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý vụ việc trên tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kịp thời, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy chế thi và các quy định pháp luật hiện hành.



Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 cũng đã tổ chức họp để rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nhằm xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT có liên quan trong công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.



Thứ trưởng Lê Hải An cũng cho biết đây chưa phải là các công chức bị kỷ luật, mà chỉ là một bước trong quy trình xem xét kỷ luật công chức theo quy định. Hội đồng kỷ luật của Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, đánh giá công tâm, khách quan để tư vấn cho Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định thấu tình, đạt lý.

Vụ án nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 được cho là gian lận thi cử lớn nhất từ trước đến nay. 222 thí sinh được nâng điểm ở Hà Giang (114), Sơn La (44), Hòa Bình (64). Trong đó, những thí sinh ở Hà Giang được trả lại điểm thật trước khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 16 bị can về các tội danh khác nhau. Trong đó, Sơn La 8 người, Hòa Bình 3 và Hà Giang 5. Với 108 thí sinh liên quan gian lận ở Sơn La, Hòa Bình, Bộ GD&ĐT công bố kết quả chấm thẩm định khi các em đã trúng tuyển vào nhiều trường đại học công an, quân đội, sư phạm, y, kinh tế... Một số em còn đỗ thủ khoa các trường đại học lớn ở Hà Nội. Sau khi rà soát, nhiều trường đã cho thôi học sinh viên liên quan gian lận thi cử. Bộ Công an đã trả 53 sinh viên về Sơn La, Hòa Bình. Các trường quân đội cũng trả về địa phương 7 trường hợp. Một số sinh viên khác vẫn được học, dù được nâng điểm, vì không có căn cứ xử lý. Nhiều cán bộ cũng bị xem xét kỷ luật vì liên quan "đại án gian lận" của ngành giáo dục.

Hoa Ban