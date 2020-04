Công khai kết quả dữ liệu điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp của từng địa phương

Quảng cáo

Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các bộ, ngành trung ương về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã phối hợp với Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Tư pháp để xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2020.



Điểm khác biệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 so với các kỳ thi THPT quốc gia vừa qua đó là kỳ thi được tổ chức tại địa phương và không có sự tham gia coi thi của cán bộ, giảng viên các trường ĐH.



Điều này phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay trong bối cảnh dịch COVID-19 cần sự giãn cách, hạn chế sự di chuyển trong xã hội và đồng thời giảm chi phí.



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tốt nghiệp THPT để có căn cứ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc theo đúng chuẩn đầu ra, bảo đảm giáo dục toàn diện, tránh tình trạng học tủ, học lệch, trên cơ sở đó cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ để điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục.



Để bảo đảm kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, bên cạnh các giải pháp hành chính, về mặt kỹ thuật, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức các môn thi trắc nghiệm nhằm giảm thiểu tác động của con người trong quá trình thi cử. Các môn thi trắc nghiệm được chấm bằng máy với quy trình giám sát chặt chẽ (bản chất là chấm tập trung trong toàn quốc). Các địa phương tổ chức chấm các bài thi tự luận như những năm trước.



Việc tổ chức kỳ thi cũng nhằm tạo sự minh bạch, công bằng giữa người học trên toàn quốc, là cơ hội để học sinh rèn luyện bản lĩnh thi cử, tạo động lực thi đua cho cả người học, người dạy;…



Sau khi có kết quả thi, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành phân tích, đánh giá, công khai dữ liệu so sánh giữa phổ điểm học bạ và phổ điểm thi tốt nghiệp của các địa phương để dư luận giám sát.



Trong bối cảnh ngành giáo dục phải điều chỉnh chương trình cả về khối lượng và thời gian do dịch bệnh COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra sau ngày 1/7, thời điểm Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.



Bản chất của kỳ thi này cũng như lộ trình đổi mới thi cử là dần tiến tới là một kỳ thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm yêu cầu tổ chức kỳ thi thật nghiêm túc, khách quan, trung thực và không nặng nề quá mức cần thiết.



Một khi kỳ thi được tổ chức khách quan, kết quả trung thực thì không chỉ giúp cho công tác đánh giá, đổi mới chương trình và phương thức dạy học ở phổ thông mà cũng giúp các trường đại học có thêm cơ sở để phục vụ cho mục đích tuyển sinh trên tinh thần tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình.

Nghiêm Huê