Đại biểu Quốc hội: Áp lực không có nghĩa là làm phản giáo dục

Đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa giáo dục thanh niên-thiếu niên - nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh khi trả lời Tiền Phong về việc cô giáo ở Quảng Bình đã "lệnh" cả lớp tát học sinh 231 cái khiến em này nhập viện gây dư luận không tốt.

Biện pháp lực chọn của cô giáo là không thể chấp nhận được

Đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng: Đây là một biện pháp giáo dục phản giáo dục. Rõ ràng trong việc giáo dục học sinh việc áp dụng hình phạt phù hợp là cần thiết để có tác dụng răn đe, giáo dục học sinh. Tuy nhiên, chọn cách giáo dục học sinh như thế nào, giải pháp ra sao thì phải chọn hình thức phù hợp và nguyên tắc không được phản cảm, phản giáo dục, không được xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh.

Trong vụ việc này, hình phạt của cô giáo vừa xúc phạm đến danh dự, thân thể của học sinh mà vừa phản tác dụng ở chỗ lấy hành vi bạo lực là cả lớp đối xử với một học sinh như thế thì rõ ràng hành vi, biện pháp lựa chọn của cô giáo là không chấp nhận được.

PV: Cô giáo “biện hộ” lí do phạt học sinh bị do nóng giận và áp lực thành tích. Cá nhân ông thấy liệu lí do này có chấp nhận được không, thưa ông?