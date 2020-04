Để đảm bảo an ninh, yêu cầu học sinh không chia sẻ tài khoản lớp học trực tuyến.

Quảng cáo

Trước đó, Bộ GD&ĐT có văn bản cảnh báo các Sở GD&ĐT và các nhà trường về việc xảy ra hiện tượng bị kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học/phòng học trực tuyến, đăng tải nội dung xấu, độc, phản cảm, phản giáo dục và có dấu hiệu lạm dụng, quấy rối và bắt nạt trẻ em, HSSV trên mạng. Điều này không đảm bảo an toàn và gây tâm lý hoang mang cho người học, người dạy cũng như ảnh hưởng đến chất lượng dạy học qua trực tuyến. Tình trạng này chủ yếu xảy ra ở phần mềm Zoom.

Vì thế, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm dạy học của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Trong công văn lần này, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn nội dung, phần việc cũng như trách nhiệm của người quản lý trường học, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Trong đó, đối với Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với nhà giáo và học sinh khi dạy học trực tuyến. Chịu trách nhiệm về lựa chọn hệ thống quản lý và phần mềm dùng để dạy học, kiể tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến. Người đứng đầu cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến. Chủ động xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện tình huống an ninh, an toàn trong dạy học.

Đối với giáo viên, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng và các thông tin đưa lên lớp học trực tuyến, quản lý các tài khoản sử dụng của người học và thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh và an toàn trong lớp học trực tuyến do nhà giáo phụ trách.

Để đảm bảo an toàn, giáo viên nên sử dụng mật khẩu lớp học trực tuyến đủ mạnh theo khuyến cáo và áp dụng các biện pháp an ninh, an toàn cho lớp học trực tuyến. Báo cáo nhanh với Thủ trưởng cơ sở giáo dục khi xảy ra tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn học sinh, sinh viên trước khi học trực tuyến chuẩn bị tài liệu, sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ. Người học phải dùng tên thật, ghi số thứ tự và các thông tin khác trong danh sách lớp học theo yêu cầu của giáo viên để thuận tiện trong theo dõi, kiểm soát lớp học.

Đặc biệt, học sinh tuyệt đối không bình luận, đưa những thông tin có nội dung không liên quan đến bài học trên cửa sổ phần mềm hay các hành vi khác làm gián đoạn việc dạy của giáo viên và ảnh hưởng tới lớp học. Học sinh, sinh viên cũng chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu lớp học cho người khác.

Khi phát hiện có người lạ tham gia lớp học hoặc phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy học theo hình thức trực tuyến phải thông báo ngay cho giáo viên phụ trách lớp học và cha mẹ để có biện pháp xử lý.

Cha mẹ học sinh cũng được hướng dẫn quản lý, giám sát con trong quá trình sử dụng thiết bị công nghệ để học trực tuyến.

Hà Linh