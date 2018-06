Đề thi Ngữ văn 2018 lạ, hay

54 phút trước

TPHCM: Tại điểm thi trường THPT Nguyễn An Ninh(Quận 10, TPHCM), nhiều thí sinh đã nộp bài mặc dù chưa hết giờ thi. Thí sinh Bảo Long, học sinh trường THPT Nguyễn Du cho biết đề thi không quá sức đối với học sinh, học sinh trung bình có thể đạt được 5 điểm nếu ôn tập kỹ. “Em tự tin đạt được tầm 6,5 điểm với đề thi này”, Long cho biết.



Tương tự, thí sinh Mai Anh (học sinh trường THPT Nguyễn An Ninh) cho biết đề thi khá hay, và đòi hỏi khả năng tư duy cũng như vận dụng kiến thức xã hội. “Em khá bất ngờ với câu hỏi về thể thơ, sau một hồi lúng túng em quyết định chọn thể thơ tự do cho câu hỏi này”, Mai Anh chia sẻ. (PV Yến Nhi đưa tin)