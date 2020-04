Đề thi tham khảo không gây sốc cho thí sinh

Đó là khẳng định của ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT về việc Bộ ban hành đề thi tham khảo các môn của kỳ thi THPT quốc gia 2020.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên học kỳ II của học sinh bị ảnh hưởng rất lớn.

Hướng tới kỳ thi THPT quốc gia tới đây được thành công, không gây khó khăn, lo lắng đối với học sinh, nhất là học sinh lớp 12, Bộ GD&ĐT cho rằng việc ban hành đề thi thảo khảo là cần thiết.



Với đề thi tham khảo này sẽ giúp cho học sinh, giáo viên, nhà trường có định hướng học tập, ôn tập chủ động, để học sinh chuẩn bị được tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia tới đây.



“Đây là tài liệu tham khảo rất tốt. Tôi đề nghị các trường nghiên cứu kỹ, khai thác thật sâu để từ đó xây dựng chương trình kế hoạch ôn tập cho thí sinh”, ông Trinh nói.

Ông Trinh cũng cho biết, theo quy chế, nội dung của đề thi nằm trong chương trình lớp 12. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ đã công bố nội dung tinh giản chương trình học kỳ II. Do đó, những nội dung đã được tinh giản không đưa vào đề thi. Còn những nội dung không tinh giản ở học kỳ I sẽ được đưa vào đề thi như bình thường.Tuy nhiên, đối với nội dung kiến thứchọc kỳ II, dù đã được tinh giản chương trình, nhưng do điều kiện học tập từng nơi, từng địa phương không giống nhau. Chính vì vậy đề thi tham khảo đã tính toán phù hợp với nội dung đã tinh giản, phù hợp với điều kiện dạy học của các địa phương, đảm bảo không làm khó, không gây sốc với địa phương trên toàn quốc.Một lần nữa, ông Trinh đề nghị các trường nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo, đảm bảo dạy học theo chương trình tinh giản, không cắt bỏ chương trình. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi minh họa gồm tất cả các môn thi THPT quốc gia: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân và các môn ngoại ngữ (Anh, Nga, Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật…).