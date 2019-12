ĐH Duy Tân đoạt giải Ba cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2019

Quảng cáo

Là 2 đội tuyển có điểm số cao nhất tại khu vực miền Trung, đội tuyển ISITDTU và ISITDTU2 đến từ Đại học (ĐH) Duy Tân một lần nữa đã khẳng định năng lực tại cuộc thi để giành giải Ba và xếp thứ 4 chung cuộc.

Sau nhiều năm tổ chức ở quy mô quốc gia, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và Cục An toàn Thông tin đã quyết định mở rộng quy mô cuộc thi lần thứ 12 ra khu vực ASEAN. Theo đó, cuộc thi An toàn Thông tin ASEAN 2019 đã có thêm sự tham gia của 5 đội tuyển đến từ:

· Lào,

· Malaysia,

· Myanmar,

· Singapore, và

· Thái Lan.

Mở rộng cuộc thi ra các nước ASEAN đồng nghĩa với việc các đội thi sẽ phải nỗ lực và tập trung hơn nữa trong quá trình thi đấu, bởi các đối thủ đến từ các quốc gia khác đều rất xuất sắc với nhiều kỹ năng thi đấu khác biệt, độc đáo và sáng tạo.

Với một máy chủ có cài đặt đầy đủ các công cụ cần thiết để tìm và khai thác các lỗ hổng trên các máy chủ của đối phương do Ban Tổ chức cung cấp, các đội chơi triển khai hình thức thi đấu: tấn công và phòng thủ. Đây là hình thức nhằm nâng cao tính đối kháng và tương tác giữa các đội, giúp phát huy tối đa nhất kỹ năng xử lý tình huống và phòng thủ/tấn công từ các đội chơi. Trong quá trình thi đấu, Ban tổ chức đã đưa thêm 3 chủ đề (jeopardy) thi đấu với hình thức “cướp cờ” (Capture The Flag - CTF) để gia tăng cấp độ khó và tạo áp lực lên các đội thi.

ThS. Nguyễn Kim Tuấn (đứng giữa) chụp ảnh cùng 2 đội tuyển của ĐH Duy Tân giành giải Ba và giải Khuyến khích

Xuất sắc đạt 227.963 điểm, đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đã vượt qua nhiều đội thi đến từ:

· Học viện Kỹ thuật Mật mã,

· ĐH Bách khoa Hà Nội,

· Học viện An ninh Nhân dân, và

· Các đội tuyển đến từ Thái Lan, Singapore, Myanmar,…

để giành giải Ba chung cuộc. Không chỉ Vô địch tại vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2019 khu vực miền Trung, ISITDTU còn ghi lại dấu ấn đáng nể với các đội bạn ở vòng thi Chung khảo khi luôn nằm trong top dẫn đầu điểm số trong suốt cuộc chơi và được đánh giá là đội “phòng thủ kiên cường” nhất. Cùng tham gia thi đấu với ISITDTU, đội tuyển ISITDTU2 cũng của ĐH Duy Tân đã nỗ lực vươn lên xếp ở nhóm thứ Tư (4) sau các đội:

· Đội Just ∫du It! (ĐH Công Nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành giải Nhất,

· Đội z3r0_night (ĐH FPT Hà Nội) và UIT-BEAN (ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG Tp. HCM) đoạt giải Nhì,

· Đội ISITDTU (ĐH Duy Tân), Nupakachi (ĐH Bách Khoa Hà Nội), KMA PeBois (Học viện Kỹ thuật Mật mã), và đội đến từ Thái Lan cùng đạt giải Ba.

Là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên Duy Tân tham dự các cuộc thi về An toàn Thông tin trong nhiều năm qua, ThS. Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Mạng, khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Duy Tân cho biết: “Trong 7 năm trở lại đây, sinh viên ngành An toàn Thông tin của ĐH Duy Tân luôn đứng Top đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và liên tiếp giành nhiều giải thưởng lớn như:

· Giải Nhì cuộc thi Secathon VNPT 2018,

· Giải Ba và vị trí thứ Tư cuộc thi "Sinh viên với An toàn Thông tin quốc gia" 2018,

· Vị trí thứ Tư cuộc thi MastesCTF 2018, và

· Giải Ba cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019.

Để gặt hái được nhiều thành công như vậy, ngay từ năm thứ 1, sinh viên Duy Tân đã được trang bị kiến thức cơ sở định hướng ngành Kỹ thuật mạng/An ninh mạng. Bên cạnh đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, ĐH Duy Tân còn chú trọng đầu tư hệ thống open lab để sinh viên có cơ hội thực nghiệm các mô hình tấn công/phòng thủ trên không gian mạng như trong thực tế. Cũng cần nhắc lại là chương trình Kỹ thuật Mạng của ĐH Duy Tân là chương trình duy nhất hiện nay ở Việt Nam có kiểm định ABET (của Mỹ) trong lĩnh vực này”.

Trở về từ cuộc thi, sinh viên Thái Trường Duy, ngành Kỹ thuật Mạng, khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Duy Tân - thành viên của đội tuyển ISITDTU, chia sẻ: “Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2019 không chỉ dừng lại là một sân chơi bổ ích và lành mạnh mà qua đó, chúng em còn có cơ hội cùng nhau cọ xát, thi đấu và nâng cao được nhiều kỹ năng cần thiết về phát hiện các lỗ hổng, bảo mật thông tin và duy trì tính liên tục của hệ thống mạng trước các đợt tấn công từ bên ngoài. Chúng em đặc biệt cám ơn các thầy cô và chuyên gia về An toàn Thông tin ở ĐH Duy Tân, những thành viên trong đội hacker ‘mũ trắng’ xếp thứ nhất Việt Nam (theo CTFtime, https://ctftime.org/stats/2019/VN) đã luôn dành nhiều thời gian dạy dỗ và huấn luyện chúng em”.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về đào tạo Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân và Chung khảo cuộc thi tại đây: Học ngành An toàn Thông tin từ những Chuyên gia của DTU và Chung khảo Cuộc thi Sinh viên với An toàn thôngtin ASEAN 2019

Thông tin Tuyển sinh

Ngành học Mã ngành Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 Kỹ thuật Mạng 7480202 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Văn, Toán, Lý (C01) 3. Văn, Toán, Hoá (C02) 4. Văn, Toán, Anh (D01 An ninh Mạng chuẩn CMU 7480202

P.V